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AnLesha
Частота ядер Snapdragon 8 Gen 4 может достигать 4,30 ГГц и будет на 30% выше, чем у SD 8 Gen 3
Утечки утверждают, что новый Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь на 30% более высокую тактовую частоту, чем Snapdragon 8 Gen 3, что ставит его в один ряд с Snapdragon X Elite

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Ранее ходили слухи, что частота Snapdragon 8 Gen 4 достигнет 4,00 ГГц, что создаст значительный разрыв между Snapdragon 8 Gen 3, чьи ядра Cortex-X4 имели всего 3,30 ГГц. Однако свежие данные утверждают, что разница в тактовой частоте будет ещё более заметной, и SD 8 Gen 4 сможет работать на 4,30 ГГц, что делает его эквивалентным Snapdragon X Elite по этой части. Тем не менее, некоторые инженеры скептически относятся к этому утверждению, задавая вопрос, как внутреннее компактное пространство смартфона сможет поддерживать такие тактовые частоты в течение длительного времени?

Утечки также утверждают, что энергопотребление самого производительного ядра Snapdragon 8 Gen 4 может достигать 10 Вт, но чтобы избежать перегрева, его придётся снижать.

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Не исключено, что тестируется несколько вариантов Snapdragon 8 Gen 4. Ранее инсайдер @negativeonehero заявлял, что предстоящая флагманская SoC Qualcomm будет завершена в апреле и отправлена OEM-производителям в июне. Он также заявил, что будут доступны разогнанные версии, хотя подробности о тактовых частотах не были затронуты. 

В утечке сказано, что из-за скачков температуры частота может снизиться до 3,80 ГГц, что является максимальным пределом, которого могут достичь производительные ядра Apple A17 Pro. Если предположить, что Snapdragon 8 Gen 4 сможет поддерживать частоту 3,80 ГГц, то он сравняется с Snapdragon X Elite, чьи собственные производительные ядра имеют частоту между 3,80 и 4,30 ГГц.

Другой инсайдер, @faridofanani96, считает, что SoC для смартфонов не может достичь таких уровней производительности, поскольку возможностей по рассеиванию тепла попросту не хватит для поддержания высоких тактовых частот. Возможно, Snapdragon 8 Gen 4 тестируется на частоте 4,30 ГГц, но для работы в смартфонах будет использована "урезанная" версия. 

#snapdragon 8 gen 4 #snapdragon x elite
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