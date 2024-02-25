Плазменное стелс-устройство должно отклонять или поглощать падающие радиоволны, что сделает самолёт невидимым на экране радаров

Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию нового поколения, которая позволяет самолётам исчезать с радаров. Как сообщает South China Morning Post, "закрытое электронно-лучевое плазменное стелс-устройство" может быть включено в одно мгновение, защищая самолёт от перехвата радарами.

Плазменный стелс использует ионизированный газ (плазму) для уменьшения площади эффективной отражающей поверхности (ЭПР) самолёта. Создавая вокруг объекта слой или облако плазмы, он отклоняет или поглощает радиолокационные волны. Методы включают электростатические или радиочастотные разряды и даже более сложные лазерные разряды. Как при этом будет организована радиосвязь самого самолёта с другими абонентами - непонятно.

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Сообщается также, что применение плазменных технологий может иметь защитный эффект от перспективного микроволнового оружия.

На текущий момент неизвестно, насколько практичной и эффективной окажется подобная технология, но то, что Китай ищет нестандартные способы повышения стелс-возможностей (а возможно и боевых) своих самолётов говорит о том, что он не стоит на месте в разработке новых видов вооружения.

Результаты исследования, проведенного Тан Чангом и его командой из Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, опубликованные в Chinese Journal of Radio Science, свидетельствуют о том, что классические стелс-покрытия снижают аэродинамическую эффективность. Например, F-22 сталкивается с проблемами в сценариях ближнего боя, а F-35 не может поддерживать сверхзвуковую скорость. Кроме того, технология малозаметности с применением материалов, поглощающих радиолокационные лучи, может иметь высокую стоимость.