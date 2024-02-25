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ТОС-3 "Дракон" находится в разработке
По данным источников в российской оборонной промышленности, ТОС-3 "Дракон" будет включать в себя элементы конструкции своих предшественников, в том числе гусеничное шасси танков Т-72 или Т-90. Такой выбор платформы говорит о предполагаемой высокой надёжности и мобильности системы на поле боя.
Кроме того, в ТОС-3 будет использован пусковой механизм, заимствованный у ТОС-2 "Тосочка" и отличающийся автоматизированной системой загрузки боеприпасов. Ожидается, что это новшество значительно повысит эффективность перезарядки, что является важнейшим фактором при ведении длительных боевых действий.
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На данный момент конкретные детали, касающиеся текущей стадии разработки проекта и сроков его реализации и возможного серийного производства, не разглашаются. Эта завеса секретности подчёркивает стратегическую важность ТОС-3 "Дракон" в рамках российской военной модернизации.
Применение систем ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 в продолжающемся конфликте на Украине подтверждает критическую роль этого оружия на линии соприкосновения. Недостатком систем является их зависимость от расстояния до цели, обусловленная максимальной дальностью стрельбы всего в 6-12 километров. Ожидается, что ТОС-3 "Дракон" будет более дальнобойным.
Российские ТОС действительно не имеют аналогов
Россия - единственная страна в мире, которая разрабатывает тяжёлые огнемётные системы. Семейство ТОС известно использованием термобарических и объёмно-детонирующих боеприпасов. Эти системы были разработаны для выполнения различных военных задач, в первую очередь для уничтожения живой силы, укреплений и легкобронированной техники противника.
По одной из версий, самый первый ТОС-1 "Буратино" был назван так за способность доставать свои цели даже в узких ущельях. К тому же, некую аналогию можно провести между взрывателем снаряда и носом сказочного персонажа. Технология и вооружение, лежащие в основе линейки ТОС, являются передовыми и грозными, что ставит эти системы в ряд самых мощных конвенциальных вооружений, доступных в современной войне.
Принцип действия термобарических снарядов
В основе разрушительной силы семейства ТОСов лежат термобарические и объёмно-детонирующие взрывные боеприпасы. Эти типы боеприпасов характеризуются уникальным механизмом действия, который состоит из двух разных этапов.
Вначале при детонации боеприпаса разлетается облако взрывчатых частиц. Вскоре после этого вторичный взрыв поджигает это облако, создавая мощную взрывную волну и "вакуумный" эффект. Этот двухфазный взрыв особенно эффективен против укрепленных позиций, поскольку распыляемое вещество может проникнуть глубоко в сооружения или туннели, прежде чем вторичный взрыв достигнет максимального смертоносного эффекта.
Эволюция тяжёлых огнемётных систем
ТОС-1 "Буратино", первая в серии модель, была представлена в конце 1980-х годов и отличалась непосредственной интеграцией с танковым шасси, обеспечивая значительную бронезащиту и мобильность. За ним последовал ТОС-1А "Солнцепек", который отличался повышенной дальностью и огневой мощью. Более поздний вариант - ТОС-2 - ещё больше расширил возможности системы, добавив колёсную платформу для повышения мобильности и автоматизированную систему заряжания для ускорения процесса загрузки боеприпасов.
Разработка ТОС-3 "Дракон" означает продолжение эволюции этого семейства вооружений. Приняв на вооружение шасси современных танков Т-72 и Т-90 и внедрив усовершенствованный пусковой механизм от ТОС-2 "Тосочка", ТОС-3 стремится объединить лучшие черты своих предшественников с новыми технологическими достижениями. В частности, улучшена система загрузки боеприпасов, что позволит упростить процесс перезарядки. Ожидается также применение новых более дальнобойных и мощных ракет.
Стратегическая ценность семейства ТОС заключается в его способности наносить беспрецедентные разрушения на локальной площади, что делает его страшным оружием против войсковых соединений, оборонительных позиций и лёгких транспортных средств.
Психологический эффект от столкновения с таким оружием, способным одним залпом нанести колоссальные разрушения, невозможно переоценить. Будучи последним представителем этого грозного семейства, ТОС-3 "Дракон" призван продолжить это наследие, воплотив в себя будущее технологий термобарической войны.