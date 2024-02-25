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AnLesha
Термобарическое оружие нового поколения: Россия заявила о создании ТОС-3 "Дракон"
Российская оборонная промышленность раскрывает планы развития своей грозной термобарической ракетной техники. Новая система, получившая название ТОС-3 "Дракон", представляет собой усовершенствованную версию ранее разработанных термобарических ракетных комплексов ТОС-1А и ТОС-2, известных своей разрушительной огневой мощью.

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ТОС-3 "Дракон" находится в разработке

По данным источников в российской оборонной промышленности, ТОС-3 "Дракон" будет включать в себя элементы конструкции своих предшественников, в том числе гусеничное шасси танков Т-72 или Т-90. Такой выбор платформы говорит о предполагаемой высокой надёжности и мобильности системы на поле боя.

Кроме того, в ТОС-3 будет использован пусковой механизм, заимствованный у ТОС-2 "Тосочка" и отличающийся автоматизированной системой загрузки боеприпасов. Ожидается, что это новшество значительно повысит эффективность перезарядки, что является важнейшим фактором при ведении длительных боевых действий.Стрельба ТОС-1А "Солнцепёк"

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На данный момент конкретные детали, касающиеся текущей стадии разработки проекта и сроков его реализации и возможного серийного производства, не разглашаются. Эта завеса секретности подчёркивает стратегическую важность ТОС-3 "Дракон" в рамках российской военной модернизации.

Применение систем ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 в продолжающемся конфликте на Украине подтверждает критическую роль этого оружия на линии соприкосновения. Недостатком систем является их зависимость от расстояния до цели, обусловленная максимальной дальностью стрельбы всего в 6-12 километров. Ожидается, что ТОС-3 "Дракон" будет более дальнобойным.Взрыв объёмно-детонирующего боеприпаса

Российские ТОС действительно не имеют аналогов

Россия - единственная страна в мире, которая разрабатывает тяжёлые огнемётные системы. Семейство ТОС известно использованием термобарических и объёмно-детонирующих боеприпасов. Эти системы были разработаны для выполнения различных военных задач, в первую очередь для уничтожения живой силы, укреплений и легкобронированной техники противника.Инфографика ТОС-1А

По одной из версий, самый первый ТОС-1 "Буратино" был назван так за способность доставать свои цели даже в узких ущельях. К тому же, некую аналогию можно провести между взрывателем снаряда и носом сказочного персонажа. Технология и вооружение, лежащие в основе линейки ТОС, являются передовыми и грозными, что ставит эти системы в ряд самых мощных конвенциальных вооружений, доступных в современной войне.

Принцип действия термобарических снарядов

В основе разрушительной силы семейства ТОСов лежат термобарические и объёмно-детонирующие взрывные боеприпасы. Эти типы боеприпасов характеризуются уникальным механизмом действия, который состоит из двух разных этапов.Принцип действия и строение ОДАБ

Вначале при детонации боеприпаса разлетается облако взрывчатых частиц. Вскоре после этого вторичный взрыв поджигает это облако, создавая мощную взрывную волну и "вакуумный" эффект. Этот двухфазный взрыв особенно эффективен против укрепленных позиций, поскольку распыляемое вещество может проникнуть глубоко в сооружения или туннели, прежде чем вторичный взрыв достигнет максимального смертоносного эффекта.

Эволюция тяжёлых огнемётных систем

ТОС-1 "Буратино", первая в серии модель, была представлена в конце 1980-х годов и отличалась непосредственной интеграцией с танковым шасси, обеспечивая значительную бронезащиту и мобильность. За ним последовал ТОС-1А "Солнцепек", который отличался повышенной дальностью и огневой мощью. Более поздний вариант - ТОС-2 - ещё больше расширил возможности системы, добавив колёсную платформу для повышения мобильности и автоматизированную систему заряжания для ускорения процесса загрузки боеприпасов.ТОС-2 инфографика

Разработка ТОС-3 "Дракон" означает продолжение эволюции этого семейства вооружений. Приняв на вооружение шасси современных танков Т-72 и Т-90 и внедрив усовершенствованный пусковой механизм от ТОС-2 "Тосочка", ТОС-3 стремится объединить лучшие черты своих предшественников с новыми технологическими достижениями. В частности, улучшена система загрузки боеприпасов, что позволит упростить процесс перезарядки. Ожидается также применение новых более дальнобойных и мощных ракет.

Стратегическая ценность семейства ТОС заключается в его способности наносить беспрецедентные разрушения на локальной площади, что делает его страшным оружием против войсковых соединений, оборонительных позиций и лёгких транспортных средств.

Психологический эффект от столкновения с таким оружием, способным одним залпом нанести колоссальные разрушения, невозможно переоценить. Будучи последним представителем этого грозного семейства, ТОС-3 "Дракон" призван продолжить это наследие, воплотив в себя будущее технологий термобарической войны.

#тосочка #тос #тос-3 дракон
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Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
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