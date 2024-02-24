Зарубежное издание Eurasian Times заявило о первом случае поражения американской машины, выполненной на базе танка Abrams во время СВО

В то время как американский основной боевой танк (ОБТ) M1A1 до сих пор не участвовал в боях на Украине, несмотря на то, что его запечатлели на видео вблизи зоны боевых действий, российскими войсками была уничтожена машина разминирования на базе шасси ОБТ, что стало первой подобной потерей этой системы, сообщает Eurasian Times. Первые фотографии танка M1A1 Abrams на Украине

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На видеозаписи видно, что машина M1150, выполненная на базе танка М1 Abrams сильно повреждена, а экипаж покидает её. Далее техника получает ещё один удар, после чего полностью уничтожается.

Дружественные Украине социальные медиа сообщили, что машина M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) поступила на вооружение ВСУ 3 ноября 2023 года, при этом до сего момента о её передаче официально не было известно.

Уничтоженная машина M1150

Машина оснащена двумя массивными землеройными плугами для подкапывания мин, во время движения танка. Специальные заряды используются для подрыва больших участков мин. Дистанционный линейный заряд для разминирования M58 (MICLIC) примерно похож на российский УР-77 "Змей Горыныч".

Заряд, похожий на ракету, выстреливается из башни, будучи соединённым с проводом. Затем он приводится в действие для подрыва группы мин на обнаруженном участке.

Видео, опубликованное в российских телеграм-каналах, показывает, что повреждённый танк был брошен, а впоследствии уничтожен. Хотя характер повреждений верхней части башни и шасси неясен, он похож на попадание от артиллерийского снаряда.

Подбитый M1150 ВСУ

В одном из сообщений говорится, что удар был нанесён с использованием беспилотника. Судя по контексту, это может означать, что БПЛА обеспечивал корректировку огня российских артиллеристов. Вскоре видео переключается в режим тепловидения и показывает, как три члена экипажа выходят из машины, когда в нескольких метрах от них раздаётся взрыв.

По данным Telegram-канала "Военный осведомитель", M1150 принадлежал 47-й механизированной пехотной бригаде ВСУ. Впервые техника была использована Корпусом морской пехоты США в ходе операции "Моштарак" на юге Афганистана во время войны с талибами в 2010 году. Хотя место уничтожения танка неизвестно, российские Telegram-каналы утверждают, что он находился недалеко от Авдеевки, которая уже перешла под контроль России. Машина разминирования M1150

Машин разминирования у ВСУ остаётся всё меньше. Украина испытывает острую нехватку инженерной техники, необходимой для прорыва длинной и многослойной оборонительной линии России, проходящей по востоку и югу страны. Почти непроницаемая линия состоит из танковых рвов, траншей, колючей проволоки, минных полей и противотанковых препятствий, называемых "зубами дракона".

Предполагается, что у Украины есть всего несколько таких систем, и потеря одной из них ещё больше ограничивает возможности наступления на фоне дефицита артиллерийских орудий и снарядов к ним. Ведущий российский военно-аналитический форум "Рыбарь" утверждает, что 47-я механизированная бригада получила шесть единиц подобной техники. Американский танк Абрамс на Украине

"Эта потеря более болезненна для противника, чем даже несколько уничтоженных танков. Поскольку в условиях дефицита инженерной техники и большого количества минных полей эти изделия имеют решающее значение для инженерной подготовки к наступлению", - передаёт "Рыбарь".

Кроме того, удар, судя по всему, был нанесен недалеко от линии фронта, что ставит вопрос о том, почему такая важная техника была отправлена в уязвимое место без надлежащего прикрытия.

Тем временем M1A1 Abrams ранее был замечен на Украине, судя по видео, появившемуся 17 февраля на сайте X. "Украинский фронт", разместивший видео, утверждает, что на танке установлена система динамической защиты ARAT Explosive Reactive Armor (ERA).