Процессор Intel Core i9-14900KS с частотой 6,2 ГГц, ядерной формулой 24/32, 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2 уже появился в магазинах и скоро будет в продаже.

Французский ритейлер включил в список товаров топовый процессор Intel Core i9-14900KS. Частота чипа способна достигать впечатляющих 6,2 ГГц. Это самый быстрый процессор "из коробки" на сегодняшний день. Стоимость нового процессора будет на уровне прошлогоднего Core i9-13900KS.

Источники сообщают, что флагманский процессор Intel Core i9-14900KS появится в розничной продаже в марте 2024 года, а его отгрузки в магазины уже начались. Похоже, ритейлеры уже начали готовиться к предстоящему запуску, разместив карточку товара на официальных сайтах своих магазинов.

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Первым розничные продажи Intel Core i9-14900KS начнёт французский ритейлер PC21.FR. Чип будет продаваться как в "коробочном" варианте, так и в OEM-версии, за BOX придётся заплатить 768,34 евро, процессор без коробки будет чуть дешевле - 752,62 евро. Если сравнивать цены с Intel Core i9-13900KS, то они практически аналогичны, так как его BOX-версия стоит 772,99 евро. То, что цены такие же, как и у прошлого поколения, не станет большим сюрпризом, поскольку все процессоры 14-го поколения в основном стоят столько же, сколько и их предшественники из 13-го.

Несколько дней назад утекли характеристики Intel Core i9-14900KS из OCCT. Из них следует, что процессор будет иметь 24/32 конфигурацию из 8 P- и 16 E-ядер. Intel Core i9-14900KS получит 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. Базовая частота составит 3,2 ГГц, а повышенная - 6,2 ГГц.