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Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое

Авиационные комплексы радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS) применяются США для передачи разведданных Украине и корректировки нанесения ударов. Но Россия уже готовит свой ответ на случай полномасштабной войны.
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AWACS для Украины и российский ответ

Самолёты AWACS стран НАТО сыграли большую роль в поддержке Украины в конфликте с Россией. С их помощью происходила координация ударов по российской территории (по некоторым данным самолёт системы AWACS участвовал в ударе по крейсеру "Москва", а также в наведении ракет систем HIMARS), разведка мест дислокации российских войск и предупреждение ВСУ о приближающемся ракетном или авиационном ударе.

Как правило, дальность обнаружения таких систем составляет от 4 до 600 километров. Самолёты AWACS, они же ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) могут буквально заглянуть вглубь территории противника для поддержки воздушных и наземных боевых действий своих войск. Но чтобы далеко видеть, нужно высоко летать, а AWACS, будучи большой платформой, может быть обнаружен радарами противника на больших расстояниях. 

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Многие страны уже имеют на вооружение противовоздушные ракеты с дальностью полёта до 400 километров, а Россия не только имеет такие ракеты, но и активно наращивает их производство.

Boeing E-3 Sentry

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Платформы и возможности самолётов дальнего обнаружения и управления

Самолёты ДРЛО (AWACS) выполняют роль командного пункта, который обеспечивает ситуационную осведомлённость и руководит всей воздушной "активностью" в своём секторе. Радар устанавливается на большом транспортном самолёте в корпусе, похожем на тарелку, или другой аэродинамической форме для снижения сопротивления воздуха.

Некоторые радары имеют поворотную антенну, которая вращается с частотой шесть раз в минуту. Другие самолёты могут одновременно просматривать сектор в 240°, а благодаря маневрированию самолёта, покрываются все 360 градусов.

AWACS может обнаруживать самолёты, корабли, транспортные средства, ракеты и другие приближающиеся снаряды на больших расстояниях. Подобные самолёты применяются во всевозможных сценариях, и не только военных, например, для борьбы с наркотрафиком.

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Существует также несколько вертолётов с подобной системой, в основном для решения морских задач.

Boeing E-3 Sentry


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Основные платформы 

Существует две платформы, которые обозначаются как Airborne Warning and Control System (AWACS). Это американский самолет E-3 Sentry на базе Boeing 707 и японский Boeing E-767.

У России есть свои самолёты ДРЛО А-50, созданные на базе Ил-76. Более поздний вариант, А-100, оснащённый активной фазированной антенной решёткой, планируется принять на вооружение в 2024 году.

Опыт применения АВАКСов в конфликте на Украине

НАТО располагает собственным флотом из 14 самолётов AWACS, включая Boeing E-3A. Они могут обнаруживать низколетящие цели в радиусе 400 километров, а высоколетящие - в радиусе 520 километров. Один AWACS может покрыть территорию размером с Польшу, а три - всю центральную Европу. Без дозаправки они могут совершать 8-часовые полёты. 

AWACS используются для разведки наземных позиций ВС РФ и выдачи целеуказаний комплексам РСЗО HIMARS

Полная картина воздушной, наземной и помеховой обстановки затем передаётся в штаб командного управления в Киеве, откуда оперативный штаб планирует нанесение ударов по российским целям.

Аналогичным образом, AWACS обеспечивает раннее предупреждение о российских атаках, а также нацеливание ПВО на приближающиеся самолёты. Украина утверждает, что сбила российский самолёт А-50 и воздушный командный пункт Ил-22. Для этого ВСУ могли использовать один из имеющихся ЗРК Patriot, целеуказание которому давал именно самолёт AWACS.Батарея ЗРК Patriot

Убийцы AWACS: ракеты "воздух-воздух"

Ракеты класса "воздух-воздух" прошли долгий путь в своём развитии. Когда-то ракеты использовались для поражения целей в пределах прямой видимости, сегодня они работают далеко за пределами радиогоризонта. Кроме того, они могут работать в условиях жёсткого электронного противодействия.

Ракеты большой дальности в основном используют комбинацию инерциального, GPS и радиолокационного наведения и обладают значительной автономностью после запуска. Существуют современные ракеты, способные поражать как воздушные, так и наземные цели.Гиперзвуковая ракета "воздух-воздух" Р-37М

Ракеты большой дальности несут угрозу более крупным целям, таким как самолёты AWACS, из-за чего те держатся на большом удалении от района боевых действий.Существуют ракеты, предназначенные для наведения на излучения самолётов AWACS или даже наведения на постановщики помех. Некоторые страны разрабатывают гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух". К такому вооружению относится российская "Р-37" и американские AIM-260 JATM и AIM-160 CUDA/SACM.Китайские ракеты "воздух-воздух"

Среди основных современных противовоздушных ракет используются следующие (в скобках указана дальность) - российские К-100 (200 км), Р-33 (160 км) и Р-37М (250-300 км). Р-37М может быть установлена на истребителях МиГ-31 и Су-35, а также Су-57.Индийские варианты Astra (Astra-2 - 160 км), американские AIM-120 AMRAAM (160 км), AIM-260 JATM (200+ км), Новатор КС-172 (200 км) (производство России и Индии), китайские PL-15 (200+ км) и PL-21 (300+ км).РакеКС-172

США также разрабатывают Raytheon Long-Range Engagement Weapon (LREW) и работают над адаптацией зенитной ракеты корабельного базирования RIM-174 Standard ERAM SM-6 (240 км) для запуска с самолётов.

Россия рассматривает МиГ-31, оснащенный Р-37М, в качестве "убийцы AWACS". Зарубежные источники сообщают о планах России модифицировать гиперзвуковую "Кинжал" в ракету класса "воздух-воздух" большой дальности, подобную Р-37М.Ракета Р-37М на выставке вооружений

Ракеты ПВО наземного базирования большой дальности

Угрозу для AWACS (ДРЛО) представляют также ракеты большой дальности наземного базирования. Среди современных ракет класса "земля-воздух"  - американские RIM-174 Standard ERAM (250 км), Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) (200 км) и MIM-104 Patriot (160 км).

У России есть С-500 "Прометей" (600 км), С-400 "Триумф" (400 км) и С-300В4 (400 км). Китай имеет HQ-9B (250 км) и HQ-15 - китайский вариант российской С-300 ПМУ-1 (300 км).Инфографика. Источник: Sputnik

Многие корабли оснащены ЗРК большой дальности. Существуют также системы противоракетной обороны с ещё большей дальностью действия.

Способы защиты AWACS

Самолёты AWACS обычно работают на дозвуковых скоростях и имеют большие размеры. Уязвимость этих дорогостоящих воздушных средств уже вызывает серьезную озабоченность у ВВС США в связи с распространением систем ПВО большой дальности, которые могут подвергнуть их высокому риску попасть под удар.Су-57 запускает ракету "воздух-воздух"

При желании самолёт AWACS можно достать с помощью истребителя, например Су-57, вооружённого гиперзвуковой Р-37М. Эффективная дальность ракет воздушного и наземного базирования близка к дальности обнаружения AWACS. Многие ракеты оснащены системой наведения на излучение и невосприимчивы к помехам. Чем дальше "АВАКС" будет от поля боя, тем меньше возможностей он предоставит.

Любая передающая радиолокационная платформа излучает мощные электронные сигналы, которые могут быть уловлены средствами наземного или космического базирования. Отследить AWACS, обладающий огромной радиолокационной заметностью, несложно.Именно поэтому такие самолёты - это ценный актив, который необходимо защищать. Когда-то тактикой было прикрытие флангов самолётами сопровождения. Однако, при наличии дальнобойных ракет воздух-воздух (особенно гиперзвуковых) это уже мало поможет.

А-50 в сопровождении истребителей Су-27

Несмотря на наличие систем предупреждения о ракетном нападении и противоракетных средств, таких как глушители или ИК-ловушки, недружественная ракета всё равно может пролететь. В будущем, по мере разработки, на борту могут появиться противоракеты или противоракетное оружие направленной энергии на основе лазера. В настоящее время самой надёжной защитой остаётся удержание воздушной платформы на более безопасном расстоянии от ПВО противника.

Группа самолётов типа МиГ-31 с мощными радарами может действовать как "кооперативный AWACS". Россия уже рассматривает объединение истребителей пятого поколения Су-57 и Су-75 с БПЛА С-70 "Охотник".Совместный полёт Су-57 и С-70 "Охотник"

Учитывая, что у США и России уже есть стелс-бомбардировщики, а у Китая они находятся в стадии разработки, одним из вариантов является создание малозаметных самолётов AWACS. В этом случае радар должен быть встроен в крылья и фюзеляж. Это позволит им приблизиться к тактической зоне. Концепция "тяжёлого стелса" уже разрабатывается.Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit

В один прекрасный день средства AWACS могут перейти на космическое базирование. Размещённые на нескольких небольших спутниках, они смогут покрывать большую площадь, а также обеспечивать собственную безопасность и резервирование.

Пока ведутся работы по повышению живучести, нынешний класс самолётов AWACS будет использоваться скорее для наблюдения в мирное время или на больших расстояниях от районов боевых действий. Они будут полезны в менее напряженной обстановке, но совсем не исчезнут.

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