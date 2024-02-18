Зарубежные СМИ сообщают, что Россия впервые использовала для удара крылатые ракеты Х-59МК2, разбираемся в подробностях.

Зарубежное издание Military Watch сообщает, что новая крылатая ракета Х-59МК2 для истребителя Су-57 прошла боевое крещение во время удара по целям на Украине. В отличие от других крылатых ракет, новая ракета Х-59МК2 изначально проектировалась для истребителя пятого поколения. Украинские СМИ утверждают, что Х-59МК2 была впервые применена 7 февраля, когда ВКС России нанесли удары по объектам инфраструктуры.

Несколько крылатых ракет Х-59МК2 якобы были запущены по украинским целям в ночь с 7 на 8 февраля, что может служить первым свидетельством применения данных ракет с Су-57 (да и вообще первого боевого применения этих ракет). Точно неизвестно, могут ли другие самолёты нести эту ракету, но вполне возможно, что для первых испытаний мог использоваться другой носитель, например, более распространённый ударный истребитель Су-34. Истребитель пятого поколения Су-57

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Данные о первых испытаниях ракеты Х-59МК2 появились ещё в 2018 году. Тогда она уже использовалась на предсерийных образцах Су-57. По имеющейся информации, ракета способна поражать укреплённые цели на дальности до 300 км.

В качестве боеголовки применяется 320-кг проникающая часть, однако в сети есть сведения о возможном использовании кассетной боевой части для поражения объектов на большой площади. Скорость ракеты не так высока и является дозвуковой, однако ракета способна маневрировать в полёте для преодоления системы ПВО противника. Крылатая ракета Х-59МК2

Сообщения о применении новой ракеты последовали за подтверждением того, что первый полк Су-57 также получил новый класс крылатых ракет большой дальности на основе Х-101/102, используемых стратегическими бомбардировщиками. Кроме того, сообщается, что планерная бомба "Дрель", разработанная для истребителя, начнёт массово поставляться в 2025 году.

Су-57 имеет стоимость производства примерно в два раза ниже, чем у советского истребителя пятого поколения МиГ 1.42, проект которого был отменён в начале 2000-х годов. В то время как стелс-возможности и авионика Су-57 считаются отстающими от конкурирующих китайских J-20 и американских F-35, передовые возможности его ракет - одна из областей, где российский самолёт особенно выделяется. Информация с зарубежного издания

В настоящее время неизвестно ни одного истребителя пятого поколения, способного нести на вооружении ракеты подобного класса, как Х-59МК2. Поскольку Су-57 применялись в СВО с середины 2022 года, остаётся высокая вероятность того, что ракеты использовались и раньше, просто украинские источники об этом не сообщали.

Су-57 стал, безусловно, самым тщательно испытанным истребителем своего поколения, причём его операции включают не только нанесение ударов с воздуха по наземным объектам, но и более сложное подавление ПВО и даже воздушный бой на больших дальностях (с применением гиперзвуковой ракеты Р-37).