ВСУ опасаются принимать у себя F-16

Украина, по-видимому, опасается сразу же использовать обширный парк истребителей F-16 американского производства, учитывая, что Россия способна нацеливаться на аэродромы по всей стране и следить за передвижениями военных. То же самое касается и зенитных ракет западного производства, которые тоже уязвимы, если их привезут в большом количестве, поскольку Россия располагает информацией обо всех крупных украинских складах боеприпасов и снарядов. Об этом заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат, сообщают российские СМИ.

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Россия располагает большими военно-воздушными силами, способными наносить смертоносные ракетные удары с помощью реактивных самолетов Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Большие стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-22 или истребитель МиГ-31К позволяют наносить удары по целям в глубине Украины с больших расстояний. Последняя группа самолётов стреляет ракетами, включая Х-101 и аэробаллистическую гиперзвуковую ракету "Кинжал". МиГ-31К с гиперзвуковым "Кинжалом"

Для нанесения ударов по наземным объектам используются тактические ракеты наземного и морского базирования, в том числе баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", "Оникс", а также беспилотники-камикадзе "Герань-2" для поражения украинских объектов ПВО.

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Заявление Игната также согласуется с предыдущим сообщением о том, что Россия "пригрозила бомбить авиабазы в странах НАТО, окружающих Украину, если западные самолеты F-16 будут действовать оттуда".

Таким образом, это признание также подтверждает широкое предположение о том, что украинские F-16 вообще могут столкнуться с проблемой проведения операций с любого аэродрома - российские ракеты покрывают всю территорию страны.

Истребитель F-16

"Россия может ударить по нам отовсюду"

В сообщении ТАСС цитируется интервью Игната журналу Focus, в котором он сказал: "Украинские военные опасаются ввозить в страну большое количество американских истребителей F-16, а также ракеты ПВО". Это связано с риском их уничтожения российскими силами, которые хорошо осведомлены о местах хранения оружия".

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Огромное количество ракет из западных стран "нужно где-то хранить", и Россия "рано или поздно узнает об этом". Другой представитель UAF признал, что "разведка, к сожалению, работает на российских военных, и нет смысла размещать в Украине полные склады боеприпасов". Пуск ТБР "Искандер"

"Та же история с истребителями F-16. Вроде бы всё готово, но мы их не берём, почему?!" Игнат отметил, что после прибытия на украинскую территорию F-16 станут хорошей мишенью.

Неназванный чиновник ВСУ добавил, что Украина намерена получить F-16, когда "будут созданы соответствующие условия". "Люди, которые будут их пилотировать, люди, которые будут их обслуживать, аэродромная инфраструктура. Когда всё будет готово, появится рациональная основа для размещения самолётов в Украине. А пока они будут ремонтироваться и модернизироваться там", - добавляет Игнат.

Игнат и раньше признавал превосходство России в воздухе. В июле прошлого года он указал на то, что истребитель Су-35С, самый современный российский самолёт после Су-57, является "основным самолётом, который представляет угрозу, которую необходимо признать".

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"Технологически мощный самолёт с превосходным вооружением имеет ракеты, которые могут похвастаться даже большей дальностью, чем AIM-120 AMRAAM. Его радар, система прицеливания и навигации могут вести огонь сразу по нескольким целям", - добавил Игнат.

Как бороться с F-16 Самолёт ДРЛОиУ А-50

С прошлого года ведущие западные аналитики также считают, что F-16 не станут переломным моментом в Украине и будут легко уязвимы для современных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа С-400 и российских истребителей, включая Су-35 и Су-30СМ.

Есть вероятность, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 также был объединён с С-400 для возможности сбивания украинских самолётов, что повлияло на максимально возможную дальность действия системы ПВО.

В аналитическом материале издания EurAsian Times отмечалось, что самолёт может быть полезен для сбивания истребителей F-16, которые получит Украина. В результате совместного применения А-50 и ракеты 40Н6 сверхдальнего действия система С-400 может реализовать свою максимальную дальность поражения в 400 км. Боевая стрельба С-400

Однако, по неподтверждённым данным, Россия могла потерять А-50 в результате атаки ВСУ над Азовским морем 14 января. Конечно, это не последний самолёт ДРЛО, но неизвестно в каком состоянии находятся оставшиеся.

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Поэтому России придётся больше полагаться на ракетные удары по аэродромам и усилить воздушное наблюдение с помощью разведывательно-ударных беспилотников, чтобы обнаружить любые наземные перемещения, которые могут оказаться транспортировкой истребителей.