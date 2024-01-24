Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что страна задумалась над изменениями в поставках истребителей F-16
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

ВСУ опасаются принимать у себя F-16

Украина, по-видимому, опасается сразу же использовать обширный парк истребителей F-16 американского производства, учитывая, что Россия способна нацеливаться на аэродромы по всей стране и следить за передвижениями военных. То же самое касается и зенитных ракет западного производства, которые тоже уязвимы, если их привезут в большом количестве, поскольку Россия располагает информацией обо всех крупных украинских складах боеприпасов и снарядов. Об этом заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат, сообщают российские СМИ.

реклама



Россия располагает большими военно-воздушными силами, способными наносить смертоносные ракетные удары с помощью реактивных самолетов Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Большие стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-22 или истребитель МиГ-31К позволяют наносить удары по целям в глубине Украины с больших расстояний. Последняя группа самолётов стреляет ракетами, включая Х-101 и аэробаллистическую гиперзвуковую ракету "Кинжал".МиГ-31К с гиперзвуковым "Кинжалом"

Для нанесения ударов по наземным объектам используются тактические ракеты наземного и морского базирования, в том числе баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", "Оникс", а также беспилотники-камикадзе "Герань-2" для поражения украинских объектов ПВО.

реклама



Заявление Игната также согласуется с предыдущим сообщением о том, что Россия "пригрозила бомбить авиабазы в странах НАТО, окружающих Украину, если западные самолеты F-16 будут действовать оттуда".

Таким образом, это признание также подтверждает широкое предположение о том, что украинские F-16 вообще могут столкнуться с проблемой проведения операций с любого аэродрома - российские ракеты покрывают всю территорию страны.

Истребитель F-16

"Россия может ударить по нам отовсюду"

В сообщении ТАСС цитируется интервью Игната журналу Focus, в котором он сказал: "Украинские военные опасаются ввозить в страну большое количество американских истребителей F-16, а также ракеты ПВО". Это связано с риском их уничтожения российскими силами, которые хорошо осведомлены о местах хранения оружия". 

реклама



Огромное количество ракет из западных стран "нужно где-то хранить", и Россия "рано или поздно узнает об этом". Другой представитель UAF признал, что "разведка, к сожалению, работает на российских военных, и нет смысла размещать в Украине полные склады боеприпасов". Пуск ТБР "Искандер"

"Та же история с истребителями F-16. Вроде бы всё готово, но мы их не берём, почему?!" Игнат отметил, что после прибытия на украинскую территорию F-16 станут хорошей мишенью.

Неназванный чиновник ВСУ добавил, что Украина намерена получить F-16, когда "будут созданы соответствующие условия". "Люди, которые будут их пилотировать, люди, которые будут их обслуживать, аэродромная инфраструктура. Когда всё будет готово, появится рациональная основа для размещения самолётов в Украине. А пока они будут ремонтироваться и модернизироваться там", - добавляет Игнат.

Игнат и раньше признавал превосходство России в воздухе. В июле прошлого года он указал на то, что истребитель Су-35С, самый современный российский самолёт после Су-57, является "основным самолётом, который представляет угрозу, которую необходимо признать".

реклама



"Технологически мощный самолёт с превосходным вооружением имеет ракеты, которые могут похвастаться даже большей дальностью, чем AIM-120 AMRAAM. Его радар, система прицеливания и навигации могут вести огонь сразу по нескольким целям", - добавил Игнат. 

Как бороться с F-16Самолёт ДРЛОиУ А-50

С прошлого года ведущие западные аналитики также считают, что F-16 не станут переломным моментом в Украине и будут легко уязвимы для современных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа С-400 и российских истребителей, включая Су-35 и Су-30СМ.

Есть вероятность, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 также был объединён с С-400 для возможности сбивания украинских самолётов, что повлияло на максимально возможную дальность действия системы ПВО.

В аналитическом материале издания EurAsian Times отмечалось, что самолёт может быть полезен для сбивания истребителей F-16, которые получит Украина. В результате совместного применения А-50 и ракеты 40Н6 сверхдальнего действия система С-400 может реализовать свою максимальную дальность поражения в 400 км.Боевая стрельба С-400

Однако, по неподтверждённым данным, Россия могла потерять А-50 в результате атаки ВСУ над Азовским морем 14 января. Конечно, это не последний самолёт ДРЛО, но неизвестно в каком состоянии находятся оставшиеся.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поэтому России придётся больше полагаться на ракетные удары по аэродромам и усилить воздушное наблюдение с помощью разведывательно-ударных беспилотников, чтобы обнаружить любые наземные перемещения, которые могут оказаться транспортировкой истребителей.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

всу вс рф f-16 истребители истребители для украины
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
31

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
29
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
36
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Realme 12 Pro на Snapdragon 6 Gen 1 протестировали в Geekbench
1
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
ВС России за ночь продвинулись в Авдеевке и достигли новых рубежей украинской обороны
+
Штурмовики ВС России выбили элитную "президентскую" бригаду ВСУ с опорника под Адвеевкой
3
Intel Core i9-14900KF на частоте 7200 МГц занял третье место в PCMark10 Express
+
NVIDIA выпустила открытую бета-версию RTX Remix 0.4
1

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
161
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
36
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
4
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
76
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
6
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
8
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
7
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
05:50
"После завершения СВО будем надеяться на улучшение." Да, да! Подобных вирусных статей не будет!) Хотя уже привыкли что сайт гавно, выполняющий разведывательную функцию для 404 и больше он ни о чём.
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
Андрей Грищенко
05:48
Высер, а не статья. При сем тут ОС?
МО РФ поделилось данными о потерях ВСУ тяжелой бронированной технике на Донецком направлении
Вадим Красноярский
05:48
После 3 лет сделал ребол проца с памятью, полёт продолжается
Poco x3 pro после 3 лет использования
Андрей Грищенко
05:47
Высер, а не статья. При сем тут ОС?
Древняя жевательная резинка раскрывает информацию о диете каменного века
Андрей Грищенко
05:47
Высер, а не статья. При сем тут ОС?
«Служба за гражданство»: В Германии обсуждают привлечение иностранцев для службы в рядах Бундесвера
Андрей Грищенко
05:45
Всю аудиторию распугали своим бредом. Раньше хоть комментарии можно было почитать, сейчас дай бох 1 коммент на 10 высеров в виде статей. При чем тут ОС и дрон, бл*дь, с катаной?
Курс биткоина балансирует около 40000$
FelsheR-BAN100712
05:43
С танчиками не справляется даже встройка 5700г, куда там интелу. Начиная с энвидии 1066 и выше достаточно.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Евгений Карауш
05:33
8600 и 8700 это недо процессоры, там в 2 раза меньше кеш памяти 3 уровня, всего 16 и меньше линий PCIe5.0. По всем характеристикам кроме встроенного видео они уступают 7""" серии.
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Джахонгир Ходжиев
05:27
Зато много бабла поднимут, очередной распил. )))
Курс биткоина балансирует около 40000$
LastAtlant
05:06
Да ну, всему может быть предел бредовости) кто хоть раз коптером гоночным управлял в ручном режиме без стабилизации, поймет что это просто шутка.
Курс биткоина балансирует около 40000$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем