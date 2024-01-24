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Российский "летающий танк" Т-80БВМ на голову превосходит Leopard 2 на Украине - EurAsian Times
Зарубежное издание EurAsian Times провело сравнение эффективности российского танка Т-80БВМ и немецкого Leopard 2 в реальных боевых действиях на СВО

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"Летающий танк" Т-80БВМ

Согласно анализу, опубликованному в китайских СМИ, российские танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard 2 на поле боя. Сравнительная оценка проливает свет на боевые возможности и приспособленность двух выдающихся основных боевых танков.

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Российский Т-80БВМ заслужил похвалу за свои боевые характеристики, в то время как немецкий Leopard 2 не смог сравниться с российским танком в сложных боевых условиях, утверждает китайское издание Sohu. Согласно статье, Leopard 2 имеет недостаточную мощность и испытывает трудности с адаптацией к различным местностям, в частности, застревает в грязи.

Ключевым фактором превосходства Т-80БВМ является его мощный газотурбинный двигатель, обеспечивающий отличную проходимость. Эта особенность позволяет российскому танку легко ориентироваться на поле боя, в то время как "Леопард-2" сталкивается с трудностями при прохождении различных участков местности. 

В статье также подчеркивается огневая мощь российского Т-80БВМ. Техническая модернизация ещё больше расширила возможности танка. Она включает новую систему связи, усиленную защиту, усовершенствованную систему управления огнём и приборы ночного видения.

"Т-80БВМ оказывается более экономичной машиной как по цене, так и по качеству. При его производстве используются недорогие материалы без ущерба для его огневой мощи", - утверждает автор.

В целом оценка показывает, что способность российского Т-80БВМ проявлять себя в различных и сложных условиях в сочетании с его модернизированными характеристиками делает его мощным соперником на современном поле боя.

Ранее Китайское национальное радио (CNR) высоко оценило эффективность российского танка Т-80 в бою, подчеркнув его способность выполнять высокоскоростные манёвры и эффективно работать при низких температурах.

Однако, в отличие от него, танк "Леопард", хотя и сыграл важную роль в укреплении украинских вооруженных сил, не оправдал прежней шумихи, в которой его представляли как переломное оружие, способное нанести существенный урон российским вооруженным силам.

Эффективность немецкого танка снижается из-за ряда проблем, включая нехватку необходимых деталей, длительный и трудоёмкий процесс ремонта, а также недостатки в поставках боеприпасов. 

В чём секрет эффективности Т-80БВМ?

Т-80БВМ является модернизированной версией предыдущего основного боевого танка Т-80БВ, первоначально выпускавшегося Советским Союзом. Модернизированная версия была разработана российской военной промышленностью с целью повышения боевой эффективности танка в условиях войны XXI века.

По оценкам российских СМИ и экспертов, Т-80БВМ продемонстрировал значительную эффективность в продолжающемся конфликте на Украине, что позволило провести дальнейшие усовершенствования с учётом боевого опыта, полученного в этом регионе.

В сентябре 2023 года генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов заявил, что российские военные поручили предприятию возобновить производство модернизированных танков Т-80. Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможностях Т-80БВМ, отметив его как самую современную модификацию танка Т-80. 

Т-80БВМ модели 2023 оснащён дополнительными системами защиты. Эти модернизированные танки впервые появились в зоне боевых действий в Сирийской Арабской Республике и доказали свою высокую эффективность, отметил Леонков. Названные "летающими", они оснащены авиационными двигателями и могут развивать максимальную скорость более 80 километров в час за что и получили прозвище.

Примечательно, что эти танки оснащены системой стабилизации орудия, что позволяет им делать высокоточные выстрелы во время движения, в том числе через препятствия.

Изначально разработанный для ведения боевых действий в арктических условиях, Т-80БВМ продемонстрировал эффективность в различных регионах, включая среднюю полосу и степь. Газотурбинный двигатель Т-80 не только обеспечивает впечатляющую скорость танка, но и повышает его общую эффективность на поле боя. 

Т-80БВМ модели 2023 имеет и ряд других передовых характеристик, повышающих его обороноспособность. В частности, танк оснащён усиленной бронёй, расположенной в верхней и задней частях башни и корпуса. Это усовершенствование служит для усиления защиты от таких угроз, как гранатометы (РПГ) и беспилотники-камикадзе. 

Кроме того, танк оснащен системой электронных помех "Волнорез" с двумя антеннами. Эти антенны на магнитной основе позволяют устанавливать их без необходимости внесения изменений в конструкцию и эффективно подавлять беспилотники в радиусе 600-1000 метров.

Пульт управления этой передовой системой расположен внутри танка и питается непосредственно от бортовой сети, что обеспечивает бесперебойную эксплуатацию. Кроме того, на модели Т-80БВМ установлен модернизированный тепловизионный прицел 1ПН96МТ, превосходящий возможности своего предшественника - прицела "Сосны-У". 

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#танки #leopard 2 #спецоперация #т-80 #т-80бвм #танки leopard
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