Уже почти 20 лет военные умы всего мира пытаются реализовать проект электромагнитной пушки, которая могла бы встать на вооружение. Кажется, Китай сделал ещё один шаг к этому

Китайские учёные утверждают, что разработали "умную" оболочку для кинетического оружия. Снаряд способен лететь с огромной гиперзвуковой скоростью в 7 Махов. Для запуска боеприпаса используется электромагнитная пушка, она же "рельсотрон". По заявлению китайских военных снаряд обладает "невероятной скоростью и высокой точностью" для оружия подобного класса.

Примечательно, что при этом снаряд может последовательно изменять курс полёта и корректировать траекторию с помощью спутниковой навигационной системы BeiDou. Утверждается, что точность наведения составляет 15 метров. Принцип действия "рельсотрона"

реклама

"За секунду снаряд может пролететь 2500 метров, но получить хорошую точность при такой скорости не всегда возможно. Его точность может быть недостаточной для уничтожения малоразмерных движущихся целей, таких как бронемашины, но она вполне приемлема для более крупных целей, таких как военные корабли или стационарные объекты", - заявил источник.

Хотя разработка этого снаряда считается впечатляющей, возможно, она не является оригинальной китайской идеей. Концепция этого так называемого "снаряда мечты" была предложена ВМС США ещё в 2012 году.

Американский проект снаряда также предполагал использование GPS для наведения, а запуск должен был производится с помощью электромагнитной пушки, разгоняющей боеприпас до скорости двух километров в секунду. Однако Китай заявляет, что никакой помощи в разработке от Запада не получал.

Армия США проявила интерес к "рельсотронам" ещё в 2005 году. Первоначально планировалось использовать такое оружие в качестве огневой поддержки для помощи дружественным силам на земле. Интерес ВМС к разработке электромагнитного рельсового оружия также временно усилился, когда они поняли, что оно может быть использовано для противовоздушной и противоракетной обороны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя заявления китайских учёных о передовых военных технологиях часто воспринимаются военными экспертами и официальными лицами на Западе с подозрением, разработка и развёртывание китайским флотом НОАК любого подобного снаряда может представлять большую угрозу для США.