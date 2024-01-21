Лунная миссия

Когда три американских астронавта Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз посадили свой космический корабль в Тихом океане и, таким образом, успешно завершили миссию «Аполлон-11» американского космического агентства НАСА, за ними наблюдал спецназ с самолётов ВВС США.

Авианосец USS Hornet с Ричардом Никсоном на борту был готов встретить астронавтов. Однако поговорить с ними президент США мог только через окно, так как мужчин сразу отвели в специальное карантинное помещение. Космонавты общаются с президентом находясь за стеклом

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Учёные и чиновники опасались, что астронавты могли привести с собой лунные микроорганизмы на Землю. Это могло иметь потенциально серьезные последствия для жизни людей, растений и животных. Это загрязнение угрожало — и этого опасались — всей биосфере Земли. Ходили даже разговоры о возможной пандемии, которая станет самой страшной в истории человечества.

Карантинный протокол НАСА должен был предотвратить заражение

Чтобы предотвратить это заражение, представители НАСА и различных федеральных агентств разработали протокол карантина астронавтов, оборудования, образцов и космических кораблей, подвергшихся воздействию лунной пыли. Однако их решения, разработка которых обошлась более чем в $100 млн, имели многочисленные недостатки. Контейнер с миссии Аполлон-11

Как теперь утверждается в научной статье The University of Chicago, если бы протокол действительно существовал, он, скорее всего, был бы бесполезным. Как оказалось, карантинный протокол казался удачным только потому, что в нём не было необходимости. К счастью, во время миссий «Аполлон» не было обнаружено никаких микроорганизмов, обитающих на Луне.

Почему был страх заражения

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Учёные предположили, что углерод древней лунной жизни отвечает за тёмный оттенок лунных низменностей или что «астропланктон» покрывает лунный ландшафт. В Национальной академии наук пришли к выводу, что образцы лунного реголита могут содержать микроорганизмы, способные загрязнить биосферу Земли.

Вид поверхности Луны из космоса

В 1962 году учёные, созванные НАСА, выпустили отчёт, предупреждающий о риске того, что астронавты, возвращающиеся с космических миссий, могут привести к «внедрению разрушительных инопланетных организмов» в биосферу Земли с потенциальной опасностью «катастрофы огромного масштаба для человечества».

Популяризатор науки и астрофизик Карл Саган объяснил, что астронавты, вернувшиеся с Луны, могут принести эти организмы с собой на Землю. В меморандуме подчеркивалось, что Саган сравнил возможные последствия «с эпидемией венерических болезней, свирепствовавших в Европе в Средние века, или с корью, от которой была высокая смертность, когда она была завезена в Полинезию». Карл Саган

Конференция по безопасности

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К июлю 1964 года угроза заражения приобрела такое научное и политическое значение, что в состав комитета вошли 30 представителей Министерства сельского хозяйства, армии, Национальных институтов здравоохранения, Службы общественного здравоохранения, крупные университеты и, конечно же, НАСА. Они созвали двухдневную конференцию на эту тему.

Участники конференции искали способы предсказать «наихудшие последствия, которые можно было ожидать», опираясь на «бесчисленные примеры пагубного распространения биологических элементов», включая прошлые пандемии чумы, оспы и желтой лихорадки.

Таким образом, отправляющиеся на Луну астронавты должны были быть специально обучены, а любые собранные ими образцы должны были быть запечатаны в герметичные контейнеры. Однако участники конференции признали, что обеззараживание никогда не сможет удалить все микроорганизмы, которые были на борту возвращающегося космического корабля.

«Если заражение Земли внеземными организмами возможно, — заключили они, — это произойдет». Всё, что можно было сделать, это защитить Землю от немедленного заражения, поместив в карантин всё, что было возвращено на планету из внеземной среды, до тех пор, пока не будет разработано «конкретное эффективное противодействие», такое как вакцина.

НАСА скрыло риски от общественности Карантинный модуль НАСА

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Общественное давление и политики того времени могли заставить НАСА иначе оценивать риски. Чтобы успокоить общественность, официальные лица НАСА заверили политиков и журналистов, что учёные могут справиться с угрозой, скрывая при этом недостатки в технике сдерживания и признавая между собой, что карантинный протокол несовершенен и никогда не сможет обеспечить полную защиту.

Нет никаких доказательств того, что официальные лица НАСА информировали правительство США о недостатках их карантинного протокола за недели и месяцы, предшествовавшие запуску «Аполлона-11».

Карантинный протокол не сработает

В научной статье делается вывод, что НАСА могло отложить пилотируемые посадки до завершения роботизированного поиска лунной жизни. Всего через четыре года после последней миссии «Аполлон» посадочный модуль НАСА «Викинг» добрался уже до Марса и показал, что на его поверхности жизни нет.

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Но чиновники НАСА опасались, что задержка позволит советским космонавтам первыми достичь Луны. В первую очередь именно этот страх подпитывал разработку несовершенного карантинного протокола, который скорее ускорил бы, чем задержал перемещение лунных микроорганизмов на Землю.