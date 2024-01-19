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AnLesha
MV: террористическая группировка стала мишенью для новой баллистической ракеты Ирана
Иран нанёс свой самый дальний удар баллистической ракетой для демонстрации своих боевых возможностей

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Зарубежное издание Military Watch сообщает, что 15 января Корпус стражей иранской революции (КСИР) осуществил первое боевое применение баллистической ракеты средней дальности "Хейбер Шекан" для нанесения удара по позициям джихадистской группировки "Исламская партия Восточного Туркестана" в Сирии. Атака была предпринята в ответ на предполагаемую причастность боевиков к террористическим атакам на территории Ирана 3 января - в частности, взрыву на памятной церемонии, посвященной гибели главнокомандующего КСИР Касема Солеймани, в результате которого пострадали около 300 мирных жителей.

Новая ракета, использованная для поражения боевиков, несёт боеголовку весом около 800 кг и имеет большую дальность поражения - до 1450 км. В ходе атаки ракеты были запущены на расстояние 1230 км, что стало самым дальним ударом баллистической ракеты в истории Ирана.

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КСИР впервые получил возможность поражать цели на таких расстояниях, когда в конце 1990-х годов приобрёл северокорейскую ракету Rodong-1, которая имела аналогичный радиус действия и размер боеголовки, а новая ракета Kheiber Shekan отличается более компактной и мобильной установкой.

Благодаря использованию твердотопливного композита время развёртывания "Хейбер Шекан" значительно меньше, чем у его предшественника - корейской разработки - всего 12 минут. При длине 10,5 метров она также примерно на треть короче. Точность ракеты повышается благодаря способности корректировать траекторию на средней и конечной стадии полёта - такой способностью обладают немногие баллистические ракеты, и считается, что она является одной из самых точных в мире среди ракет средней дальности.

Дальность поражения в 1200-1500 км уже давно считается жизненно важной для КСИР для нанесения ударов по Израилю, а до 2003 года и по Ираку из глубины иранской территории. Таким образом, запуск четырёх баллистических ракет средней дальности был воспринят как демонстрация силы, направленная в первую очередь против Израиля, а также против члена НАТО - Турции и западных партнёров по безопасности обеих стран, имеющих многочисленные военные объекты в этом регионе.

Три аспекта запуска ракеты, а именно: дальность, высокая точность и размещение ракет в хорошо защищённых подземных бункерах, делают продемонстрированный потенциал особенно тревожным для Израиля и США, а также Турции.

Исламская партия Восточного Туркестана, по которой был нанесён иранский ракетный удар, признана ООН террористической организацией и состоит в основном из тюркских боевиков, принадлежащих к китайскому этническому меньшинству уйгуров.

На протяжении десятилетий боевики при широкой поддержке турецкого государства вели кампанию по изгнанию других этнических групп из самой западной китайской провинции Синьцзян и созданию джихадистского государства, подобного тому, что сегодня наблюдается на северо-востоке Сирии.

Боевики переправлялись из Афганистана и Китая в Сирию через Турцию на протяжении более десяти лет при поддержке и финансировании турецких спецслужб, которые с 2011 года играют ведущую роль в попытках свержения сирийского правительства. 

Сирийская провинция Идлиб, где базируются джихадисты, пересекает турецкую границу и является основным центром исламистских террористических операций не только в стране, но и, по многим оценкам, во всём мире.

Посланник США в коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгурк ранее отмечал, что "провинция Идлиб [на севере Сирии, граничащая с Турцией] является крупнейшим убежищем "Аль-Каиды" с 11 сентября", а численность базирующихся там джихадистских боевиков исчисляется десятками тысяч человек.

Статус Идлиба как джихадистского анклава и убежища для боевиков в пределах Сирии стал прямым результатом турецких военных интервенций в интересах базирующихся там террористических группировок. Масштабное наступление сирийских войск совместно с иранским ополчением "Хезболла" и при некоторой поддержке российской авиации было заметно отброшено назад в начале 2020 года, когда Турция оказала широкую поддержку с воздуха и артиллерии для нанесения ударов по сирийским позициям. 

Хотя Анкара продолжает считать свержение сирийского правительства, связанного с "Хезболлой", одной из своих политических целей, статус Сирии как ближайшего государственного союзника Ирана в регионе обеспечивает Тегерану сильную заинтересованность в поддержке Дамаска и антитеррористических усилий в пределах сирийских границ.

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Поскольку джихадисты китайского происхождения из Исламской партии Восточного Туркестана на протяжении десятилетий представляли серьезную угрозу интересам Китая и совершали многочисленные теракты против китайского гражданского населения на территории страны, иранский удар сам по себе происходит в контексте растущего сотрудничества в области безопасности с Пекином.

#иран #ракетный удар #иранская ракета
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