Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
Иран нанёс самый дальний в истории удар баллистической ракетой с помощью нового оружия
Иран выпустил баллистическую ракету Kheiber Shekan по цели в Сирии на рекордные 1300 км, продемонстрировав, что она может достичь Израиля.

реклама

В понедельник Иран впервые применил свою новую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Kheiber Shekan (Хейбар Шекан), когда нанёс удар по "террористическому объекту" в сирийской провинции Идлиб. Эта атака была одной из трёх, которые Иран осуществил в трёх странах за последние два дня. 

В понедельник Иран также нанёс удар по объекту израильской организации "Моссад" в Эрбиле, а во вторник - по объектам "террористов" в Пакистане. Хотя все они, по-видимому, преследовали свои собственные цели, они явно служат демонстрацией способности Ирана наносить точные удары баллистическими ракетами далеко за пределами своих границ.

реклама

В понедельник аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили четыре БРСД "Хейбар Шекан" со своего объекта в южных районах иранской провинции Хузестан, сообщил бригадный генерал Амир Али информационному агентству Tasnim. Расстояние, которое преодолели ракеты составляет около 800 миль (около 1300 км). Этот удар считается самым мощным в истории иранских баллистических ракет.

По словам генерала, в понедельник КСИР запустил ещё четыре ракеты со своего объекта в Керманшахе и семь ракет по Эрбилю. Генерал не уточнил, какие именно ракеты были выпущены в ходе этих атак. Керманшах находится примерно в 200 милях от Эрбиля.

Ирак тем временем подал жалобу на Иран в Совет Безопасности ООН.

"Это были два исторических события", - говорит Бехнам Бен Талеблу, эксперт по иранским ракетным технологиям. Это было первое военное применение БРСД "Хейбар Шекан", и впервые Иран в ходе одной операции нанёс удар по двум территориям в двух разных странах". Кроме того, это был первый запуск с базы КСИР в провинции Хузестан со времен ирако-иранской войны, добавил он.

Kheibar Shekan - это двухступенчатая твердотопливная БРСД семейства Fateh, запускаемая с грузовой платформы, которую Иран впервые представил 9 февраля 2022 года. Третье поколение баллистических ракет семейства Fateh, по заявлению Ирана, имеет максимальную дальность полёта 1450 километров (900 миль).

 "Хейбар Шекан" - это вторая попытка Ирана создать БРСД семейства "Фатех" (первой была "Шахид Хадж Кассем")", - пишет Талебу в монографии, опубликованной в феврале 2023 года. С заявленной дальностью в 1450 километров и разделяющейся боеголовкой "Хейбар Шекан" является самой передовой твердотопливной системой Ирана.

Во время презентации было заявлено, что вес новой ракеты уменьшился на треть, а скорость запуска увеличилась в шесть раз по сравнению с предыдущим поколением ракет. Ракета, по заявлениям, "обладает высокой манёвренностью в конечной фазе полёта, а в её боеголовке используется взрывчатка, которая намного мощнее тротила".

Вес боеголовки и какое взрывчатое вещество используется в боевой части неизвестно. Неизвестно также, какой системой наведения оснащена ракета, но инерциальная навигация со встроенной системой GPS является вполне вероятной.

По словам Талеблу, запуская ракеты "Хейбер Шекан", Иран преследовал несколько целей.

По его словам, они проверяли дальность полёта ракеты и одновременно уведомляли Израиль о том, что она может поражать цели в этой стране.

Иран также напомнил, что он остаётся активным участником продолжающегося конфликта в Сирии. 

Помимо ударов по целям в Ираке и Сирии, во вторник были нанесены удары по "двум ключевым опорным пунктам террористической группировки "Джейш аль-Дульм" в Пакистане", сообщает Tasnim. Объекты "были уничтожены в результате точных ракетных ударов и ударов беспилотников".

Центром этой операции "стал район, известный как Кух-Сабз (зелёная гора) в пакистанской провинции Белуджистан, признанный одним из крупнейших центров боевиков "Джейш аль-Дульм", - сообщает Tasnim. Ранее "Джейш аль-Дульм" уже совершала нападения на иранские силы в приграничной с Пакистаном зоне.

Издание не уточняет, какие типы беспилотников или ракет были использованы при атаке. Также не говорится, кто совершил нападение, но Press TV, англоязычное подразделение иранского государственного телевидения, приписывает нападение военизированной Революционной гвардии Ирана.

Министерство иностранных дел Пакистана также обвинило Иран, выступив с резким осуждением атак, в результате которых, по его словам, погибли двое детей и ещё трое получили ранения.

"Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение Ираном своего воздушного пространства, в результате которого погибли двое невинных детей и были ранены три девочки", - говорится в заявлении. "Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия".

Хотя неизвестно, какие именно ракеты использовал Иран для атаки на Пакистан, нельзя усомниться в том, что он имеет большой арсенал баллистических ракет малой и средней дальности.

Потенциал баллистических ракет иранского производства, способных причинить значительные разрушения, не вызывает сомнений, поскольку они неоднократно применялись в боевых действиях. За последние пару лет к таким инцидентам относятся атака на авиабазу Аль-Асад в Ираке в январе 2020 года с использованием баллистической ракеты малой дальности серии Qiam и атака на Эрбиль в марте 2022 года с использованием БРСД Fateh-110. Это оружие бьёт очень сильно и с впечатляющей точностью. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мы пока не знаем, какой ответ предпримет обладающий ядерным оружием Пакистан, если вообще предпримет. Очевидно, однако, что три иранских ракетных удара в трёх разных странах в течение двух дней служат ярким сдерживающим фактором и повышают напряженность в регионе, и без того охваченном войной между Израилем и Хамасом, нападениями хуситов на морские суда и атаками поддерживаемых Ираном ополченцев на американские объекты в Ираке и Сирии.

#иран #ракетный удар #kheiber shekan
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
5
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
3
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
3
FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
3
Использование противотанковой ракеты Вихрь стало рекламой российского оружия
2
Microsoft работает над платной подпиской Copilot Pro
+
В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
13
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
3
Новая ракета использует свои уже ненужные части в качестве топлива
1
Продажи Redmi Buds 5 series, Watch 4 и Note 13 series начались по всему миру
+
Телескоп сделал чувствительное и сверхглубокое изображение древнего скопления галактик
2
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
Инженеры украинской Минобороны разработали специальные бронебойные боеприпасы для FPV-дронов
+
Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
1
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
2
Российские золотые резервы в прошлом году достигли рекордных с начала века значений
+
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
+
Развитие Дальнего Востока: подтверждены сроки строительства дорог «Уссури» и в порт Восточный
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
4

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
24
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
243
Япония первой в мире применила квантовые технологии в серийном производстве передовых чипов - AT
+
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
2
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
82
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
20
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
4
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
22
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
9
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
32

Сейчас обсуждают

dagnoparte
21:05
Это типичная европейская практика, украсть часть бюджета страны и потом раздуть скандал обвинив других в том что те не украли столько же. Просто отвлекает внимание и тянет время, перед тем как его ски...
FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
mukmsk
21:01
Зелёные настолько тотально доминируют, что в спешке выпустили линейку видеоадаптеров, прекратив производство сразу двух своих хороших карт, которые только недавно вышли. Тотальные доминаторы всегда ...
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Сергей Баулов
20:59
Наконец-то, хоть кто-то допер до этого среди здешнего болота. Заслуженный класс
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Дон Охуэлосович
20:56
Можно, но куда девать 200-мм вертушки? Лучше присмотрись к lancool 216. Там можно сверху разместить 360мм СЖО
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
swr5
20:52
При массированном ракетном ударе против РФ или Китая назад полетит такая же массированная ответка, так что там некому будет уже добивать, будут на дне океана со своих корыт только рыб кормить.
Несмотря на уязвимость перед “гиперзвуком” России и КНР, США продолжают строить устаревшие авианосцы
Майкопское Честное
20:52
Не ври нам тут.
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Дмитрий Зяблов
20:49
Ну да, ракету в космос, относительно не дорого же запустить, хохлятским олигархам. 🤣
Россия может уничтожить спутники Starlink
Андрей Егоров
20:47
Наших нет в такого рода новостях... Китай, США, ИИ, будущее...
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
ЧatoБoт
20:45
Ешьте сами с волосами!(цэ)
Россия развивает производство муки из сверчков и вызывает жаркие споры
swr5
20:44
Хватит врать и выдумывать всякую чушь.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем