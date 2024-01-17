Иран выпустил баллистическую ракету Kheiber Shekan по цели в Сирии на рекордные 1300 км, продемонстрировав, что она может достичь Израиля.

В понедельник Иран впервые применил свою новую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Kheiber Shekan (Хейбар Шекан), когда нанёс удар по "террористическому объекту" в сирийской провинции Идлиб. Эта атака была одной из трёх, которые Иран осуществил в трёх странах за последние два дня.

В понедельник Иран также нанёс удар по объекту израильской организации "Моссад" в Эрбиле, а во вторник - по объектам "террористов" в Пакистане. Хотя все они, по-видимому, преследовали свои собственные цели, они явно служат демонстрацией способности Ирана наносить точные удары баллистическими ракетами далеко за пределами своих границ.

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В понедельник аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили четыре БРСД "Хейбар Шекан" со своего объекта в южных районах иранской провинции Хузестан, сообщил бригадный генерал Амир Али информационному агентству Tasnim. Расстояние, которое преодолели ракеты составляет около 800 миль (около 1300 км). Этот удар считается самым мощным в истории иранских баллистических ракет.

По словам генерала, в понедельник КСИР запустил ещё четыре ракеты со своего объекта в Керманшахе и семь ракет по Эрбилю. Генерал не уточнил, какие именно ракеты были выпущены в ходе этих атак. Керманшах находится примерно в 200 милях от Эрбиля.

Ирак тем временем подал жалобу на Иран в Совет Безопасности ООН.

"Это были два исторических события", - говорит Бехнам Бен Талеблу, эксперт по иранским ракетным технологиям. Это было первое военное применение БРСД "Хейбар Шекан", и впервые Иран в ходе одной операции нанёс удар по двум территориям в двух разных странах". Кроме того, это был первый запуск с базы КСИР в провинции Хузестан со времен ирако-иранской войны, добавил он.

Kheibar Shekan - это двухступенчатая твердотопливная БРСД семейства Fateh, запускаемая с грузовой платформы, которую Иран впервые представил 9 февраля 2022 года. Третье поколение баллистических ракет семейства Fateh, по заявлению Ирана, имеет максимальную дальность полёта 1450 километров (900 миль).

"Хейбар Шекан" - это вторая попытка Ирана создать БРСД семейства "Фатех" (первой была "Шахид Хадж Кассем")", - пишет Талебу в монографии, опубликованной в феврале 2023 года. С заявленной дальностью в 1450 километров и разделяющейся боеголовкой "Хейбар Шекан" является самой передовой твердотопливной системой Ирана.

Во время презентации было заявлено, что вес новой ракеты уменьшился на треть, а скорость запуска увеличилась в шесть раз по сравнению с предыдущим поколением ракет. Ракета, по заявлениям, "обладает высокой манёвренностью в конечной фазе полёта, а в её боеголовке используется взрывчатка, которая намного мощнее тротила".

Вес боеголовки и какое взрывчатое вещество используется в боевой части неизвестно. Неизвестно также, какой системой наведения оснащена ракета, но инерциальная навигация со встроенной системой GPS является вполне вероятной.

По словам Талеблу, запуская ракеты "Хейбер Шекан", Иран преследовал несколько целей.

По его словам, они проверяли дальность полёта ракеты и одновременно уведомляли Израиль о том, что она может поражать цели в этой стране.

Иран также напомнил, что он остаётся активным участником продолжающегося конфликта в Сирии.

Помимо ударов по целям в Ираке и Сирии, во вторник были нанесены удары по "двум ключевым опорным пунктам террористической группировки "Джейш аль-Дульм" в Пакистане", сообщает Tasnim. Объекты "были уничтожены в результате точных ракетных ударов и ударов беспилотников".

Центром этой операции "стал район, известный как Кух-Сабз (зелёная гора) в пакистанской провинции Белуджистан, признанный одним из крупнейших центров боевиков "Джейш аль-Дульм", - сообщает Tasnim. Ранее "Джейш аль-Дульм" уже совершала нападения на иранские силы в приграничной с Пакистаном зоне.

Издание не уточняет, какие типы беспилотников или ракет были использованы при атаке. Также не говорится, кто совершил нападение, но Press TV, англоязычное подразделение иранского государственного телевидения, приписывает нападение военизированной Революционной гвардии Ирана.

Министерство иностранных дел Пакистана также обвинило Иран, выступив с резким осуждением атак, в результате которых, по его словам, погибли двое детей и ещё трое получили ранения.

"Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение Ираном своего воздушного пространства, в результате которого погибли двое невинных детей и были ранены три девочки", - говорится в заявлении. "Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия".

Хотя неизвестно, какие именно ракеты использовал Иран для атаки на Пакистан, нельзя усомниться в том, что он имеет большой арсенал баллистических ракет малой и средней дальности.

Потенциал баллистических ракет иранского производства, способных причинить значительные разрушения, не вызывает сомнений, поскольку они неоднократно применялись в боевых действиях. За последние пару лет к таким инцидентам относятся атака на авиабазу Аль-Асад в Ираке в январе 2020 года с использованием баллистической ракеты малой дальности серии Qiam и атака на Эрбиль в марте 2022 года с использованием БРСД Fateh-110. Это оружие бьёт очень сильно и с впечатляющей точностью.

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Мы пока не знаем, какой ответ предпримет обладающий ядерным оружием Пакистан, если вообще предпримет. Очевидно, однако, что три иранских ракетных удара в трёх разных странах в течение двух дней служат ярким сдерживающим фактором и повышают напряженность в регионе, и без того охваченном войной между Израилем и Хамасом, нападениями хуситов на морские суда и атаками поддерживаемых Ираном ополченцев на американские объекты в Ираке и Сирии.