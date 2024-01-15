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AnLesha
Новость о сбитом российской ракетой истребителе F-22 Raptor оказалась "преувеличением"
Заявление хуситов о сбитии американского F-22 Raptor было названо преувеличением, поскольку самолёт, о котором идет речь, не использовался для нанесения удара.

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В сообщениях хуситов на сайте X (бывший Twitter) утверждалось, что F-22 был сбит советскими средствами ПВО над Саной, которая была одним из шести объектов, по которым нанесли удары США и Великобритания. Однако, никаких визуальных свидетельств сбитого американского военного самолёта нет. Кроме того, данный истребитель, по заявлению США, даже не участвовал в ударе.

Считается, что архаичные советские средства ПВО не способны уничтожить первый в мире истребитель 5-го поколения. Однако, однажды советская ракета комплекса "Печора" поставила в тупик ВВС США и сбила первый американский стелс-истребитель.

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27 марта 1999 года, дождливой ночью, советская система ПВО сделала то, что до сих пор не удавалось - сбила стелс-истребитель. Сверхсекретный "Блэк джет" ВВС США F-117 Nighthawk выполнял ночное задание в Югославии, когда его сбил сербский комплекс ПВО "Печора". Пилот был вынужден катапультироваться в тылу врага.

Однако, в  этот раз "чуда" не случилось. По мере того, как США и их союзные силы громят повстанцев, воинственные амбиции хуситов теряют связь с реальностью. После того, как их беспилотники и противокорабельные ракеты были сбиты военными кораблями в регионе, хуситы заявили, что сбили истребитель F-22 Raptor производства Lockheed Martin и один неназванный британский истребитель.

Заслуга была отдана советским системам противовоздушной обороны и зенитным ракетам, предоставленным Ираном. Но утверждение, похоже, является способом хуситов продемонстрировать то, чего на самом деле не было, так как никаких доказательств представлено не было.F-22 Raptor

Первый в мире истребитель пятого поколения F-22 по-прежнему является эталоном воздушной мощи США, и, несомненно, хуситы хотели бы, чтобы на их счету была такая "важная" цель. Raptor имеет поперечное сечение, даже меньшее, чем у F-35, что затрудняет его обнаружение. Он быстрее F-35 и может развивать скорость 2,2 Маха за счёт двух двигателей. За это американская ‘Железная птица’ получила прозвище ‘непобедимая’.Новость о сбитии F-22

Уничтожение F-22 действительно было бы грандиозным подвигом для повстанцев, которым до сих пор удавалось "кошмарить" только ничего не подозревающие коммерческие суда. За почти два десятилетия официальной эксплуатации ни один стелс-истребитель F-22 Raptor ранее не был сбит, но было несколько эпизодов, когда они разбились из-за несчастных случаев.

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Хотя хуситы, вероятно, не способны уничтожить ведущий истребитель пятого поколения, группировка по-прежнему хорошо оснащена благодаря своему самому видному стороннику – Ирану

#хуситы #f-22 raptor #f-22 сбили
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