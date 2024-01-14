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AnLesha
Старейшее польское СМИ сыронизировало над украинской пропагандой
Одно из авторитетных (и старейшее из ныне "живых") польских изданий "Mysl Polska" неожиданно вступилось за Россию и сыронизировало над украинской пропагандой

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"Как работает пропаганда Сороса", - Mysl Polska

Даже польское СМИ увидело абсурдность украинской пропаганды

Старейшее польское СМИ Mysl Polska опубликовало статью под названием "Как работает пропаганда Сороса" в котором, неожиданно для многих, осудила действия украинских пропагандистов.

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Помимо критики, издание не побрезговало потроллить украинские и другие западные "долларовые" СМИ, тонко поддевая тему потерь, коррупции и "скорой победы". Вот о чём пишет польский журнал:

Они [украинские пропагандисты] точно так же встают и ложатся, с той же гордостью, с выпяченной грудью, с той же серьезностью идут на работу, как и раньше, когда они могли писать, что нехватка топлива в российской армии настолько велика, что это вопрос месяцев, если не недель, и оно закончится, танки и техника увязнут в грязи, провозглашая победу славного украинского народа и поражение осатаневших русских.Разгромленная техника ВСУ

Они же всерьез полагали, что очень глупые и технически неразвитые русские настолько раздавлены экономическим бременем боевых действий и фантастически спланированными и осуществленными санкциями, что уже вынуждены доедать последние сухарики, а хитрые и умные украинцы одерживают победу за победой, все они герои, даже те, кто размахивает флагами со свастикой.

Моральный дух российской армии все равно ниже дна, не проходит и дня, чтобы целые роты не взбунтовались или не дезертировали, или не захотели идти в бой, потому что они действительно ненавидят Путина, который за одну неделю сначала умер несколько раз, а на следующей неделе заболел тремя видами рака.Одна из заставок пропагандистских новостей

С другой стороны, всегда напористые, мускулистые, красивые, хитрые и героические украинцы находятся всего в нескольких неделях от окончательной победы, их противовоздушная оборона работает безупречно, все ракеты, беспилотники и бомбы уничтожаются мгновенно, а падающие обломки обычно наносят очень минимальный ущерб.

Так что да, у Зеленского есть такой дом отдыха в Тоскане, но купил он эту роскошную виллу с помощью добросовестного труда, актерского.Новости о вилле Зеленского в Тоскане

Коррупция, конечно, так же далека от Зеленского, как Макао от Иерусалима. В любом случае Путин – очень жестокий. Ничто не доказывает это лучше, чем тот факт, что он не прекращает бомбить украинских солдат, прячущихся в школах и детских садах, что совершенно неприемлемо. Да, только эти ракеты, нацеленные на школы и детские сады, не могут быть уничтожены легендарной и непобедимой украинской ПВО. Но неважно. Суть в том, что Россия - террористическое государство.

Ну, конечно, это тоже правда: Украина имеет списки «виновных» и старательно пытается ликвидировать людей из этих списков, но такой террор - это хороший террор, морально совершенно нормальный, поэтому, когда Дарью Дугину взорвали на российской территории, в этом не было абсолютно ничего плохого.

Источник: Lenta.ruТак же как взрыв "Северного потока" нельзя назвать плохим террористическим актом, так и уничтожение трубопровода, транспортирующего газ на территорию ЕС, было просто моральным долгом украинцев. И каждый, кто осмелится усомниться в этом, может отправляться в кровавый ад. Украинцы могут взорвать что угодно и когда угодно в Европе, потому что они ведут героическую Отечественную войну. Белгород также может быть разбомблен без помех, поскольку «принимаются все меры» к тому, чтобы мирные жители ни при каких обстоятельствах не погибли от оружия, поставляемого Западом.Источник: rbc.ru

Недопустимо также настаивать на немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров, поскольку это служит целям Путина - сражаться до последнего украинского солдата и защищать инвестиции американских компаний. Что касается Газы и государства Израиль, то, конечно, нет ничего плохого в требовании прекращения огня; причина проста и не нуждается в объяснении.

Итак, российская армия в руинах, Украина находится в одной успешной атаке от окончательной победы и взятия Москвы. В то же время важно отправить как можно больше оружия нашим украинским друзьям, потому что они защищают Европу, потому что русские - если они немного оправятся - сразу обретут боевой дух, дизельное топливо и чипсы, и остановятся только в Париже.

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Вот так работает лживая украинская и военная пропаганда, сделанная на деньги американских левых.

#сво #спецоперация #ирония #польские сми
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