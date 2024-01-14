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AnLesha
Танки M1A1 Abrams, переданные Украине, получили реактивную броню M-19
США передали Украине "Абрамсы" с модулями навесной реактивной брони M-19

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Источник: armyrecognition.com

Танки Abrams M1A1 для ВСУ обзавелись бронёй M-19

Зарубежное издание Army Recognition делится снимками, датированными 14 января 2024 года, на которых видно, что основные боевые танки (ОБТ) M1A1 Abrams, поставляемые Украине Соединенными Штатами, получили дополнительную броню. Это усовершенствование направлено на усиление защиты танков от эволюционирующих угроз на поле боя. Судя по фотографиям, борта танков M1A1 Abrams оснащены реактивной бронёй M-19 (ARAT) - современным решением, разработанным для обеспечения усиленной защиты в боевых сценариях.

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Украина получила от США в общей сложности 31 танк M1A1 Abrams, однако нет никакой официальной информации о том, что все эти танки были оснащены дополнительной броней. Танки были поставлены в рамках военной помощи. Первая партия прибыла в Украину в конце 2023 года. Решение о поставке танков M1A1 вместо более современных вариантов M1A2 было принято для ускорения поставок и соответствия возможностям и материально-технической базе, имеющимся на Украине.

Установка модулей реактивной брони

Танк M1A1 Abrams - усовершенствованная версия M1 Abrams. Он оснащён сложной композитной броней. Эта броня, известная как броня Чобхэм (Chobham), представляет собой композитную броню, в состав которой входят такие материалы, как керамика и металлические сплавы. Подробный состав брони засекречен, но она известна своей эффективностью против различных противотанковых угроз, включая бронебойные, подкалиберные и фугасные снаряды.

Броня Chobham является важным "усилением" для M1A1. Эта система бронирования является ключевым элементом, который постоянно модернизировался в различных версиях танков Abrams для повышения их живучести на поле боя.

Плитка реактивной брони M-19 для Abrams, разработанная компанией EBAD в США, объединяет в себе "специализированные энергетические материалы EBAD и пассивные компоненты, обеспечивая значительное повышение бронезащиты", будучи при этом значительно легче традиционных вариантов стальной "навесной" брони.Принцип действия реактивной брони

В основе защитного механизма лежит взрывная реактивная броня (ERA), которая включает в себя кассеты, состоящие из взрывчатого вещества, помещенного между двумя металлическими пластинами. Такая конфигурация значительно повышает живучесть транспортных средств против различных угроз, способствуя снижению потерь среди солдат.

С 2006 года армия США полностью внедрила модуль M-19 в ответ на угрозу со стороны повстанцев в Ираке. Модульная и лёгкая конструкция M-19 позволяет устанавливать модули вручную, что облегчает их применение и адаптацию в зависимости от меняющихся условий на поле боя или конкретных задач. Модуль может быть установлен на различных частях машины, таких как корпус или башня, обеспечивая повышенную защиту от угроз, особенно в условиях городских боев.

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Эта броневая система соответствует требованиям MIL-STD 2105 IM и прошла испытания против стрелкового оружия, чтобы убедиться в её невосприимчивости к попаданиям пуль и осколков

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