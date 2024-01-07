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AnLesha
В новом ядерном реакторе используется необычный тип технологии охлаждения
Американский стартап Kairos Power получил разрешение на строительство ядерного реактора нового типа. В этом проекте, известном как Hermes, используется технология охлаждения с использованием соли

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Соль вместо воды

Комиссия по ядерному регулированию США дала добро стартапу Kairos Power на строительство ядерного реактора нового типа, известного как Hermes. В этом проекте используется новая технология охлаждения. Вместо воды для охлаждения используется расплавленная фтористая соль. Эта соль остается жидкой даже при высоких температурах и низком давлении, что, по словам компании, должно обеспечить преимущество в безопасности по сравнению с традиционными реакторами с водяным охлаждением.

Основная цель проекта Hermes — продемонстрировать, что жидкая соль может эффективно использоваться в качестве теплоносителя в ядерных реакторах. Это первый реактор без водяного охлаждения, одобренный для строительства в Соединенных Штатах за более чем 50 лет.

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Целью Kairos Power при разработке реактора является его последующая коммерциализация. Центральным аспектом этого проекта считается запланированное производство реакторов на заводах с последующей установкой их непосредственно на площадке заказчика.

Согласно отчету Bloomberg, этот подход может дать реактору ценовое преимущество перед традиционными ядерными реакторами. По оценкам, проект Hermes обойдется Kairos Power примерно в $100 млн и, как ожидается, запустится в следующем году.

Ожидается, что технология будет полностью разработана к концу 2026 года. Hermes выступает пионером в разработке коммерческого реактора, который будет доставлен клиентам в начале 2030-х годов.

Основная цель проекта-преемника Hermes 2 — создание полнофункциональной силовой установки на основе технологий проекта Hermes. Эта электростанция будет использовать два реактора типа Hermes и сможет производить 28 мегаватт электроэнергии.

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В долгосрочной перспективе компания планирует использовать более крупные реакторы, способные производить мощность более 100 мегаватт. Однако по сравнению с крупными традиционными атомными электростанциями, которые обычно производят около 1000 мегаватт, эта мощность относительно низка.

#технологии #охлаждение #энергия #ядерный реактор
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