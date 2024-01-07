Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
Вместо 500 км/ч у Osprey новый конвертоплан США будет летать со скоростью от 740 до 840 км/ч

реклама

Концепт конвертоплана

Министерство обороны США работает с четырьмя компаниями над созданием экспериментального самолёта вертикального взлёта и посадки (конвертоплана) на замену V-22 Osprey.

реклама

Техника будет использоваться там, где нет традиционных взлётно-посадочных полос. Название проекта SPRINT расшифровывается как «Независимые технологии скорости, взлёта и посадки».V-22 Osprey

Общая стоимость контрактов с четырьмя компаниями, которые охватывают только начальный этап, составляет от 15 до 20 миллионов долларов. Ожидается, что к весне 2027 года одна из компаний построит прототип своего самолёта и осуществит первый полёт.

Целью программы SPRINT является разработка более быстрого аппарата, чем V-22 Osprey. Нынешний конвертоплан развивает максимальную скорость 500 км/ч, тогда как новый самолёт сможет летать со скоростью от 740 до 840 км/ч.

Концепт СВВП

V-22 Osprey оснащён двумя поворотными турбовальными двигателями Rolls-Royce T406, каждый мощностью 6000 лошадиных сил. Преемник Osprey также должен стабильно зависать в воздухе и переключаться между режимом планирования и полётом. В остальном компаниям была предоставлена большая свобода. Например, они могут решить, должен ли самолёт летать с экипажем или без него и будет ли он автономным или полуавтономным.

В конце ноября 2023 года компания Bell Trexton представила конструкцию поворотного крыла, на которой, очевидно, изображен беспилотный самолёт. Компания заявляет, что её технология SPRINT обладает возможностями V-22 Osprey, а скоростью и дальностью полёта — как у реактивного самолёта. Максимальная скорость заявлена на уровне 740 км/ч.

Концепт конвертоплана

Дочерняя компания Boeing Aurora в своем первоначальном заявлении пояснила, что хотела бы сосредоточиться на другой концепции. Они разработали корпус, предназначенный для использования двигателей, встроенных в крылья, для горизонтального и вертикального полёта. Максимальная скорость должна составить 833 км/ч. Эта концепция аналогична конструкции Boeing X-48 — самолёта со смешанным крылом, предназначенного для совместимости со всеми возможными экологически чистыми видами топлива.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

У компаний есть время до мая 2024 года, чтобы убедить Минобороны в своих идеях. В этом случае по крайней мере один заявитель будет исключён. Может случиться так, что весь проект SPRINT будет остановлен или отменен.

#вооружение #самолёт #v-22 osprey #конвертоплан #конвертоплан osprey #сввп
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
Легендарный самолёт-разведчик времён холодной войны U-2 Dragon Lady снова в строю
ВМС США анонсировали свою самую современную атомную подводную лодку проекта SSNX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
24
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
9
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
4
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
6
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
10
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
5
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
+
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
4
Актер озвучки GTA V: GTA 6 не станет хитом только из-за главной героини женского пола
6
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
1
КНДР осуществили артиллерийский обстрел 200 снарядами в сторону островов Южной Кореи
+

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
39
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
41
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
35
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
124
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
9
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
19:39
Были процессоры амд, были и интел, и ни разу описываемых проблем не было. После райзена 1600х, был даже редкий 1200-ый на полном 8ми ядерном кристалле, и все норм. Правда потом перешел на интел, и еди...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
АЕV
19:28
Скорость кинжала на гиперзвуке только на конечном этапе полета к цели и кинжал уже не моневрирует ибо что бы моневрировать на гиперзвуке ракете нужны данные с ГЛОНАСС или гпс о цели а на такой скорост...
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Товарищ Ким
19:25
Возможны варианты. Как загнанные в угол крысы, руководители Укровермахта, могут использовать массовыё террор, на территории России. Нужно будет показывать "красивую" картинку по ТВ, а для нацистов не...
В Киеве заявили, что имеют план «Б» на случай прекращения финансирования Украины Западом
nata16k8
19:22
В центре идеальной земли - невесомость, т.к. масса или искривление пространства вокруг распределены равномерно. Черная дыра отличается только массой. Откуда сингулярность? Смотрел доказательство Пенр...
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
Vorvort
19:19
40-я серия дно и оверпрайс. Единственная приличная карта там - 4070 Ти Супер, но она должна была выйти год назад за 650$.
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
century84
19:18
Чего они там про Россию говорили? Страна рабов? Ну ну.
Киев готовит информационную кампанию для оправдания новых методов мобилизации на Украине
Алексей Данильченко
19:06
Вот даже просто читать как статью так и клиенты, хотят для убития времени не советую. Полностью согласен с Tanabe, все эти сказки и сразу следующие за этим страшные истории просто чушь полная. Самим н...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
АЕV
18:59
Да ты что, на улице бабки у подъезда будут рассказывать про них
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Abu-Bakr Abu-Bakarov
18:58
Это уже Волга-Хуань-хе))
Новая «Волга» сохранит фирменный логотип с оленем
&lt;TopUpdate&gt;
18:54
Вообще-то МИГ щас активно выпускает новые модифицированные МИГ-31, с которых пускают кинжалы. За 2023год их не мало передали в армию совсем новенькими.
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем