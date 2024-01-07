Вместо 500 км/ч у Osprey новый конвертоплан США будет летать со скоростью от 740 до 840 км/ч

Концепт конвертоплана

Министерство обороны США работает с четырьмя компаниями над созданием экспериментального самолёта вертикального взлёта и посадки (конвертоплана) на замену V-22 Osprey.

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Техника будет использоваться там, где нет традиционных взлётно-посадочных полос. Название проекта SPRINT расшифровывается как «Независимые технологии скорости, взлёта и посадки». V-22 Osprey

Общая стоимость контрактов с четырьмя компаниями, которые охватывают только начальный этап, составляет от 15 до 20 миллионов долларов. Ожидается, что к весне 2027 года одна из компаний построит прототип своего самолёта и осуществит первый полёт.

Целью программы SPRINT является разработка более быстрого аппарата, чем V-22 Osprey. Нынешний конвертоплан развивает максимальную скорость 500 км/ч, тогда как новый самолёт сможет летать со скоростью от 740 до 840 км/ч.

Концепт СВВП

V-22 Osprey оснащён двумя поворотными турбовальными двигателями Rolls-Royce T406, каждый мощностью 6000 лошадиных сил. Преемник Osprey также должен стабильно зависать в воздухе и переключаться между режимом планирования и полётом. В остальном компаниям была предоставлена большая свобода. Например, они могут решить, должен ли самолёт летать с экипажем или без него и будет ли он автономным или полуавтономным.

В конце ноября 2023 года компания Bell Trexton представила конструкцию поворотного крыла, на которой, очевидно, изображен беспилотный самолёт. Компания заявляет, что её технология SPRINT обладает возможностями V-22 Osprey, а скоростью и дальностью полёта — как у реактивного самолёта. Максимальная скорость заявлена на уровне 740 км/ч.

Концепт конвертоплана

Дочерняя компания Boeing Aurora в своем первоначальном заявлении пояснила, что хотела бы сосредоточиться на другой концепции. Они разработали корпус, предназначенный для использования двигателей, встроенных в крылья, для горизонтального и вертикального полёта. Максимальная скорость должна составить 833 км/ч. Эта концепция аналогична конструкции Boeing X-48 — самолёта со смешанным крылом, предназначенного для совместимости со всеми возможными экологически чистыми видами топлива.

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У компаний есть время до мая 2024 года, чтобы убедить Минобороны в своих идеях. В этом случае по крайней мере один заявитель будет исключён. Может случиться так, что весь проект SPRINT будет остановлен или отменен.