Учёные обсуждают возможность путешествий во времени уже несколько десятилетий. Физик нашел математическое решение основного парадокса

Существует парадокс путешествия во времени, именуемый как "парадокс убитого дедушки (Grandfather paradox)". Суть в том, что если отправиться в прошлое и убить своего дедушку, то путешественник во времени тем самым разрушит временную линию, где он должен появиться на свет. Поэтому считается, что такие перемещения даже теоретически невозможны. Молодой физик исследовал эту проблему и пришел к поразительному выводу.

Парадокс путешествия во времени известен по многим фильмам. Пример: кто-то возвращается в прошлое, чтобы помешать встрече своих бабушки и дедушки. В итоге, встреча не состоялась. Или в другом примере дедушка вообще погибает. Тогда как путешественник мог вообще существовать, чтобы потом вернуться в прошлое? Из-за этого примера такая коллизия получила название «парадокс убитого дедушки».

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Студенту-физику Жермену Тобару удалось решить парадокс математически. Фундаментальная проблема заключается в противоречии между двумя физическими теориями. Суть в том, что пространство-время может меняться, чтобы избегать парадоксов. То есть, оно физически не даст путешественнику во времени изменить что-либо, так как он сможет только наблюдать за естественным ходом истории. В работе исследуется влияние детерминированных процессов на основания регионов пространственно-временного континуума.

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