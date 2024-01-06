Искусственный интеллект Funsearch от Google Deepmind уже сделал своё первое научное открытие

Искусственный интеллект, генерирующий текст на основе больших языковых моделей, часто может создавать хорошие статьи. Однако ИИ-инструменты подвержены риску "галлюцинаций", когда выдумывают информацию и представляют её как факт.

Новый ИИ под названием Funsearch, разработанный исследователями из Google Deepmind, Университета Висконсин-Мэдисон и Лионского университета, направлен на решение именно этой проблемы.

Funsearch сочетает в себе большую языковую модель Google Palm 2 с так называемым рецензентом. Задача этого рецензента — проверять точность и правильность результатов и поисков ИИ. Funsearch уже сделал важное научное открытие.

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Возможности Funsearch были продемонстрированы исследователями, использовавшими модель для поиска нового решения головоломки с набором ограничений. Математическая головоломка касается вопроса, сколько точек можно расположить на поверхности, рисуя между ними линии, при этом три точки никогда не должны образовывать прямую линию.

Как сообщает The Next Web, Funsearch удалось обнаружить новые решения, которые значительно превзошли человеческие. Хотя сама загадка ещё не решена до конца, ИИ сделал значительный шаг вперёд.

В своей статье исследователи подчеркивают, что, насколько им известно, это первое научное открытие, сделанное с использованием LLM.

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Одно из различий между Funsearch и традиционными большими языковыми моделями заключается в том, что он не только предоставляет решения, но и показывает, как ИИ пришёл к ним.