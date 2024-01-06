Известный новозеландский математик и астрофизик Рой Керр бросает вызов устоявшейся теории о природе чёрных дыр. Она была разработана Стивеном Хокингом и лауреатом Нобелевской премии Роджером Пенроузом в 1970-х годах

Учёные Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз пришли к выводу, что в центре каждой чёрной дыры находится так называемая сингулярность. Это точка, в которой гравитация достигает бесконечной силы.

Работа математика и астрофизика Роя Керра не только ставит под сомнение эту теорию. Учёный не уверен, что сингулярность вообще возникнет после создания горизонта событий (область пространства, из которой свет не может вырваться под воздействием гравитации) коллапсирующей звездой. Он подчеркивает, что предположение о сингулярности основано скорее на вере, чем на веских научных доказательствах. Астрофизик Рой Керр

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При этом он фундаментально опровергает выводы Хокинга и Пенроуза. Точку зрения Керра поддерживает и физик Сабина Хоссенфельдер. Хоссенфельдер считает математический аргумент Керра обоснованным и называет его значительным достижением в теоретической физике. Однако, по её мнению, возможная ошибка в доказательствах не означает автоматически, что первоначальный вывод Хокинга неверен. Имеется больше доказательств в пользу тезисов Керра, что требует более тщательного исследования темы.

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Ещё неизвестно, как на это отреагирует 92-летний Пенроуз, который был удостоен Нобелевской премии, среди прочего, за тезис о том, что чёрные дыры имеют в центре сингулярность.