KN-24 - это мобильный баллистический ракетный комплекс, который может быть установлен на гусеничном бронированном шасси.

Северная Корея наращивает производство баллистических ракет малой дальности KN-24. Эти ракеты устанавливаются как на гусеничные бронированные шасси, так и на шасси военных грузовиков, что свидетельствует о значительном увеличении их военного потенциала.

По словам западных СМИ, Северная Корея активно участвует в поставках баллистических ракет и ракетных пусковых установок в Россию. Это подтвердил Белый дом, а представитель службы национальной безопасности США Джон Кирби назвал это "значительной и тревожной эскалацией" конфликта. Довольно забавно слышать об "эскалации" от тех, кто поставил Украине военную помощь более чем на 200 миллиардов долларов.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул важность этих ракетных систем, призывая продолжать их производство. Наращивание производства ракет является частью более широкой стратегии Северной Кореи, направленной на укрепление её национальной обороны. Речь идет о МБР Hwasong-17 и Hwasong-18, которые, как считается, способны достичь материковой части США. Hwasong-18, в частности, примечательна тем, что является первой твердотопливной МБР Северной Кореи, обладающей преимуществами в мобильности и готовности к запуску по сравнению с жидкотопливными типами.

США заявили, что передача этих ракет России знаменует собой заметное событие в международной военной динамике, имеющее последствия для глобальной безопасности и дипломатии. США пообещали, что ответят на эти поставки вооружений дополнительными санкциями против тех, кто в них участвует. Ситуация продолжает развиваться и стала предметом беспокойства для многих стран из-за потенциального влияния на региональную и глобальную стабильность.

KN-24 - северокорейская баллистическая ракета малой дальности с характеристиками, которые делают её заметным дополнением к военному потенциалу страны. Впервые испытанная в августе 2019 года, KN-24 по внешнему виду напоминает американскую тактическую ракету MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS). Она предназначена для тактического применения и оснащена гусеничной пусковой установкой, что повышает её мобильность и возможности развёртывания.

С момента своего первого запуска в 2019 году ракета неоднократно подвергалась повторным испытаниям с различной дальностью и апогеем. Так, в ходе одного из испытательных пусков 17 января 2022 года с аэродрома Сунан в Пхеньяне ракета пролетела 380 км и достигла апогея в 42 км.

Размеры ракеты составляют примерно 5 метров в длину и 0,7-0,85 метра в диаметре. Дальность полёта ракеты составляет до 410 километров, а максимальная скорость может достигать 5 Махов, что эквивалентно 1,5-1,8 км/с. Ракета оснащена неядерной боевой частью, массой в 400 - 500 кг.

Одной из ключевых особенностей КН-24 является способность маневрировать в полёте, что позволяет ей летать по нестандартным траекториям. Эта способность делает ракету более сложной для перехвата, поскольку усложняет прогнозирование траектории полёта для систем противоракетной обороны. Кроме того, ракета продемонстрировала высокую точность при испытательных пусках, в том числе способность поразить цель размером с остров шириной 100 метров.

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Разработка KN-24 и различные испытательные пуски свидетельствуют о постоянных усилиях Северной Кореи по развитию ракетных технологий и повышению обороноспособности. Её конструкция и характеристики позволяют предположить, что она может быть эффективно использована для нанесения высокоточных ударов.