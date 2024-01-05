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AnLesha
Модернизированные Т-80БВМ обр. 2023 с бронёй "Реликт" и ГТД появились на Запорожском направлении
Модернизированные танки Т-80БВМ должны существенно помочь в борьбе с западной бронетехникой

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4 января российские государственные СМИ сообщили, что сухопутные подразделения, действующие на полях сражений в Запорожской области, впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ. С момента начала контрнаступления ВСУ в июне 2023 года этот регион понёс потери от поставляемой Западом бронетехники, в число которой входили боевые машины Bradley и танки Leopard 1.

Поставка новых Т-80 происходит на фоне растущего числа сообщений о том, что российские подразделения отдают предпочтение танкам этого класса, что, как полагают, повлияло на объявленное в сентябре 2023 года решение возобновить их производство спустя почти четверть века после закрытия производственных линий. 

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Выступая перед журналистами, неназванный командир запорожского подразделения, получившего новые танки, подчеркнул, что надёжность и манёвренность новых танков Т-80БВМ намного лучше, чем у поставляемых Германией "Леопардов", широко используемых украинскими войсками. "Мы можем наблюдать с беспилотников, как "Леопардов" вытаскивают из грязи. У наших танков установлен газотурбинный двигатель ГТД-1250, мощностью 1250 лошадиных сил, и им грязь и сложный рельеф не так страшны. Именно эта разница даёт возможность нашим танковым частям работать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи без замедления", - отметил он. В то время как Leopard 1 уже давно считается устаревшим, современные Leopard 2, имеющиеся в меньшем количестве, также несут большие потери и испытывают серьезные проблемы с местным рельефом.

Говоря о возможностях последних модификаций Т-80, командир заявил в интервью местным СМИ: "Мы получили совершенно новую машину. На машине установлена принципиально новая система связи... Её невозможно заглушить. Звук качественный, без перебоев. Танк оснащён обновлённой системой защиты". Командир добавил, что "на танк были установлены дополнительные броневые модули, позволяющие ему выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет". В то время, как в Украина заявляет, что России не удаётся увеличить производство танков, оборонный сектор РФ добился больших успехов в модернизации и восстановлении более 1000 танков советской постройки, которые ранее находились на хранении, чтобы оснастить ими передовые части в 2023 году. Прицел "Сосна-У"

Т-80 является одним из самых дорогих российских танков, и хотя в советское время он производился массово, после распада государства его производство быстро сократилось, так как менее мощные Т-72 и его производная Т-90 были признаны гораздо более экономичными как в производстве, так и в эксплуатации. 

Газотурбинный двигатель Т-80, хотя и значительно увеличивает потребность в обслуживании, обеспечивает значительное преимущество в мобильности как перед другими российскими танками, так и перед всеми западными. Только американский M1 Abrams также использует газотурбинный двигатель, хотя его соотношение мощность/вес гораздо хуже, чем у Т-80, из-за гораздо больших размеров. 

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Примечательно, что хотя Украина также имеет на вооружении небольшое количество Т-80 и их отечественную производную Т-84, почти все они используют более дешевые и менее мощные дизельные двигатели, более похожие на двигатели Т-72, причем такие дешевые варианты были построены в Украине в рамках программы Т-80УД в последние годы холодной войны.

#сво #танки #т-80 #т-80бвм #т-80бвм обр 2023
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