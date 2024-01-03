По заявлению Кристиана Фройдинга, ВСУ сами помогли России своим "неправильным ремонтом" танков Leopard 2

Половина танков Leopard 2 вышла из строя из-за неумелого ремонта силами самих ВСУ

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг поделился интересной статистикой. По его словам, около половины из всех 18 танков Leopard 2, поставленных Украине, стали непригодны к эксплуатации из-за неправильно произведённого ремонта силами украинских военных.

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Генерал заявил, что для восстановления боеспособности этих танков их теперь необходимо ремонтировать на предприятии в Литве. "Украина не может правильно ремонтировать наши танки, как это положено по инструкциям. Неумелый ремонт становится причиной повышенного износа деталей, а нередко и вообще выводит из строя рабочие части", - Фройдинг поделился ситуацией с немецким изданием Suddeutsche Zeitung.

По словам генерала, представители немецкого ВПК взаимодействуют с украинскими промышленниками, чтобы обеспечить возможность ремонта "Леопардов" непосредственно на территории Украины. На данный момент танки Leopard ремонтируются на литовских военных предприятиях.

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Германия поставила ВСУ свои танки Leopard с началом украинского контрнаступления летом 2023 года. Помимо Германии своими танками с ВСУ "поделились" и другие страны евросоюза, в т.ч. Финляндия. По заявлению МО РФ, российские военнослужащие уничтожили десятки западных боевых машин, в том числе восемь танков Leopard разных модификаций. 2 ноября 2023 года Германия объявила о планах по передаче Украине ещё 25 танков Leopard.