Некоторые "Леопарды" изначально прибыли с неисправностями, другим помогли ВС РФ и, как ни странно, сами украинцы

Россия неоднократно подчеркивала, что западная техника, переданная Украине, хоть и разжигает конфликт, но в конечном итоге не повлияет на ход спецоперации. По словам члена партии "зелёных" Себастьяна Шафера, лишь немногие из танков Leopard 2A6, поставленных Берлином на Украину, до сих пор находятся в строю. Большинство машин были повреждены в бою, а запасных деталей для ремонта не хватает, подчеркнул он.

Политик отметил, что некоторые из танков Leopard были дополнительно повреждены украинскими военнослужащими, которые пытались их отремонтировать. Он подчеркнул, что в литовском ремонтном центре не хватает запчастей.

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"Мы должны признать, что Украина сейчас может использовать лишь небольшое количество из поставленных танков", - написал Шафер производителям оружия Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, о чём сообщили немецкие СМИ.

Ранее западные "спонсоры" объявили о поставке Киеву танков "Леопард", назвав их чудо-оружием, которое переломит ситуацию в зоне СВО в пользу Украины. Всего Германия поставила Украине 18 танков Leopard 2 из своего арсенала.

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Через несколько недель после прибытия "Леопардов" на поле боя российские войска начали охотиться на них с помощью ПТУР-ов и беспилотников-камикадзе. В ноябре 2023 года журнал Forbes сообщил, что из-за некомпетентности солдат Украина может потерять весь свой парк "Леопардов".