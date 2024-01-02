Су-57 является самым недорогим самолётом пятого поколения, его стоимость примерно в два раза ниже, чем у американского F-35, что позволяет расширить его производство.

Представители военно-промышленного комплекса РФ сообщили, что в 2024 году будет произведено в два раза больше истребителей Су-57, чем в предыдущем году. "Мы выполнили государственный оборонный заказ. Что касается новых самолётов, то заказ на Су-57 увеличился почти в два раза".

В 2023 году ОАК поставила 12 самолетов Су-57, в то время как в 2022 году их было всего шесть, а поставки в 2024 году превысят 20 самолетов. Это увеличение производства сделает Су-57 самым производимым истребителем в России, на втором месте - Су-34М.

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Ожидается, что ежегодные поставки Су-34 составят чуть менее 20 самолетов, несмотря на то, что экспорт не предвидится, хотя стоимость производства этого класса, по оценкам, в два раза ниже, чем Су-57.

В настоящее время заказано 76 истребителей Су-57, которые должны быть поставлены до 2028 года. Расширение производства позволит России не только достичь этой цели, но и потенциально начать экспорт, поскольку Алжир, по сообщениям многочисленных источников, уже разместил заказы на 12-14 самолетов.

Ключевым фактором, способствующим крупномасштабным закупкам, является то, что стоимость Су-57 на протяжении всего срока службы сопоставима со стоимостью Су-27, Су-30 и Су-35, на замену которым он был разработан, что позволяет использовать его вместо этих истребителей четвёртого поколения при стоимости один к одному. В отличие от американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22, которые из-за значительного превышения эксплуатационных расходов и очень высоких потребностей в обслуживании недоступны для приобретения с целью аналогичной замены своих предшественников.

Ключевым средством, с помощью которого производители Су-57 добились этого, стало использование инновационных решений, таких как радиопоглощающее стекловолокно, позволяющее избежать необходимости нанесения специальных радиопоглощающих покрытий, как это делается на американских истребителях.

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Ещё одним фактором является использование двигателя АЛ-51 (ранее известного как "Сатурн-30"), который имеет более низкую потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы, чем предшествующие АЛ-31 и АЛ-41, которыми оснащались Су-27/30 и Су-35 соответственно.