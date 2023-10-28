В этот раз Маск выложил в X мем, связанный с Ираном и США

Илон Маск в приобретённой им соцсети X (бывший Twitter) выложил ироничный пост. На картинке изображён Иран, а также множество военных баз США, которые его окружают. Подпись к мему гласит: "Иран хочет войны, посмотрите как близко он расположил страну к нашим военным базам".

Своим действием Маск явно хочет обратить внимание на то, кто на самом деле готовится к войне на ближнем востоке. США постепенно размещают всё больше военных баз у границ Ирана, аргументируя это тем, что они стремятся обеспечить безопасность в регионе. По факту, такая политика заставляет Иран наращивать свою военную мощь для того, чтобы противостоять надвигающейся угрозе со стороны Соединённых Штатов.

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Илон Маск уже не в первый раз иронизирует над американской политикой и геополитической ситуацией в мире, зачастую идя против сложившегося в западном "цивилизованном обществе" мнения. Так, недавно он назвал Россию и Украину братскими народами, а Запад — подстрекателем. Однако, кроме шуток он всерьёз опасается начала третьей мировой войны, о чём недавно рассказывал во время аудиоконференции в соцсети Х.