Мало кто знает, но среди подразделений ЧВК "Вагнер" было и особое подразделение для людей с ВИЧ

Ветераны ЧВК Вагнер рассказали, что среди подразделений компании и проекта "К" (собранном из бывших осужденных) было и подразделение под названием "Амбрелла", но никакого отношения к Umbrella corporation из вселенной "Обитель зла" оно не имеет.

Отличалось это подразделение тем, что в нём воевали исключительно заключённые, имеющие ВИЧ-инфекцию или гепатит. Вот, что об этом пишет сам ветеран компании в телеграм-канале "Квантум справедливости":

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"Амбрелла это отдельное подразделение из вичевых и гепатитчиков. Они действительно воевали отдельно, но не почему-то, а лишь потому, что бы при ранениях не заразить здорового человека.. Там, на Передке не было возможности жгутовать и перевязывать в перчатках, что то обеззараживать.. Пригожин и Вагнер ни в чём нас не обманули. И не стали утилизировать, как предполагалось теми, кто давал добро на проект "К". Мы воевали на всю катушку - Да. Но именно Воевали. И эта Война так промыла башку и Душу, что раньше и представить было невозможно.. Вагнер это не подразделение, не брэнд, образ жизни даже. Это уже Идеология и Состояние Души. Очень бы хотелось , чтоб это состояние души сохранилось надолго. По сути - это самое главное, что сделали в этой жизни Евгений Викторович и Дима Уткин - преобразили наши души. И мы должны быть их достойны."

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Как видим, в компании нашлось место даже тем, кому военкомат принципиально ставит категорию "Д" - не годен к военной службе, чтобы обезопасить остальных. Однако, "Вагнер" придумал, как быть в случаях, когда люди с ВИЧ хотят отстаивать интересы страны.