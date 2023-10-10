Англоязычное издание Military Watch Magazine выяснило причины, по которым Турция может выступить против арабов в войне Израиля и Палестины

После начала 7 октября широкомасштабных боевых действий между группировкой ХАМАС, базирующейся в секторе Газа, и Израилем, начавшихся с массовых наступлений палестинцев на удерживаемую Израилем территорию, широко обсуждалась возможность перерастания конфликта в более широкий региональный.

Демонстрация ХАМАС беспрецедентного военного потенциала, захват множества израильских военных объектов и крупных арсеналов, включая сотни танков и бронемашин, вызвали предположения, что его стратегический партнер - ливанская группировка Хезболла - может попытаться вступить в войну, чтобы воспользоваться хаосом внутри Израиля.

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Израильский танк "Меркава" захвачен боевиками Газы

Хезболла" и Израиль обменивались огнём с 8 октября, а 9 октября боевики пообещали принять ответные меры после того, как по меньшей мере один из их военнослужащих был убит в приграничном районе в результате израильского обстрела. Ополчение остаётся самой мощной в мире негосударственной военной силой, в несколько раз превосходящей по боевому потенциалу и подготовке силы ХАМАС, и является единственной силой, которая нанесла Израилю военное поражение в 2006 году.

Израиль уже нанёс беспрецедентные авиаудары по сектору Газа, однако дальнейшая эскалация столкновений между его силами и "Хезболлой" приведет к тому, что конфликт может распространиться из сектора Газа и Израиля на территорию Ливана и Сирии, где прочно обосновались "Хезболла" и ещё несколько мелких союзных ей военизированных группировок. Хезболла

Хотя оценки возможности эскалации сосредоточены в основном на возможности втягивания Ирана или США в войну для поддержки "Хезболлы" или Израиля соответственно, более вероятным остаётся втягивание в конфликт на стороне Израиля другого игрока, а именно единственной ближневосточной страны - члена НАТО.

Турция - единственная, кроме Израиля, страна, участвовавшая в боевых действиях против "Хезболлы" с 1980-х годов, и продолжает оказывать влияние на северную часть сирийской провинции Идлиб, поддерживая широкий спектр джихадистских повстанческих группировок, таких как "Фронт Аль-Нусра" и Исламская партия Восточного Туркестана.

Аль-Нусра

Эти группировки стояли во главе турецких и западных усилий по свержению сирийского правительства в 2010-х годах, которые были сорваны "Хезболлой", а затем Ираном и Россией, в результате чего боевики были вынуждены действовать из анклава в Сирии, расположенного вдоль турецкой границы. Несмотря на то, что поддерживаемые Турцией террористические группировки в 2020-х годах неоднократно совершали нападения на сирийские и российские объекты, а также часто вступали в столкновения с отрядами "Хезболлы", эскалация хезболлахско-израильских военных действий может предоставить им оптимальную возможность при поддержке Анкары продвинуться в Сирию и тем самым присоединиться к военным действиям. С 2011 года в рядах таких боевиков действуют турецкие спецподразделения, а при столкновениях с сирийской армией и её союзниками они часто получают поддержку турецкой авиации и артиллерии. Турецкий БПЛА Байрактар

Турция и Израиль имеют давнюю историю стратегического партнёрства. Ранее Израиль располагал единственной крупной авиабазой за пределами своей территории на турецкой земле и помог модернизировать значительную часть вооружения турецкой армии и ВВС. Кроме того, у этих двух стран есть общие противники в лице "Хезболлы", Сирии и, в меньшей степени, Ирана, хотя в отличие от Израиля Турция и её союзники проявляют готовность атаковать российские войска в Сирии (и мы это уже видели), в то время как Израиль воздерживается от этого.

Американский посланник в коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгурк ранее отмечал, что "провинция Идлиб является крупнейшим убежищем "Аль-Каиды" со времен 11 сентября". Численность базирующихся там боевиков-джихадистов исчисляется десятками тысяч человек, и в ходе боевых действий с сирийскими войсками и "Хезболлой" они пользовались ударами израильской и, в большей степени, турецкой авиации.

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Во время предыдущей попытки сирийцев, "Хезболлы" и России вернуть Идлиб и нейтрализовать там террористическое присутствие в начале 2020 г. массированное вмешательство Турции, сбившей сирийские самолёты в глубине страны, отвлекло ресурсы на северные регионы, чем Израиль смог воспользоваться, усилив авиаудары по объектам, связанным с "Хезболлой" на юге Сирии. Если внимание будет сосредоточено на конфликте с Израилем, то маловероятно, что Турция и находящиеся под её влиянием джихадистские силы не будут рассматривать этот вопрос.