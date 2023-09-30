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"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль

Высокоточное оружие показывает всю свою мощь в современных конфликтах и, похоже, что умные снаряды скоро могут добраться и до ручного стрелкового вооружения
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Управляемые снаряды… и пули 

Про управляемые артиллерийские снаряды (УАС) было много споров. «Краснополь» и «Excalibur» одни считают чудо-оружием, а другие говорят, что это распил средств, поскольку они стоят в десятки раз дороже обычных боеприпасов. Давайте разберёмся, кто прав в этом споре, как миниатюризация добралась до "младших" калибров и что ждать от управляемых снарядов в будущем.

«Краснополь» vs «Excalibur»«Краснополь-М2»

К разработке УАС «Краснополь» в Советском Союзе Конструкторское бюро приборостроения (КБП) приступило ещё в 70-е годы, а в 1986 снаряд приняли на вооружение. Корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной лазерной головкой самонаведения получился у советских инженеров на славу. Первоначальная вероятность поражения составляла 0,7-0,8, дальность стрельбы до 20 км. Масса взрывчатого вещества равнялась 9 кг и составляла 20% массы снаряда.

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После проведённой в 90-х годах модернизации и применения донного газогенератора, а также увеличения с 4 до 6 стабилизаторов длина снаряда уменьшилась с 1305 до 960 мм, дальность увеличилась до 25 км, а вероятность поражения – до 0,8-0,9.

В 1999-2002 годах Индии было поставлено 3000 снарядов вместе с лазерными целеуказателями-дальномерами за 111 млн. долларов в калибре 155 мм. Ещё около 1000 поставлено Китаю, который, как это часто бывает, вскоре наладил собственное производство.M982 «Excalibur»

Американский «Copperhead» заметно уступал 3ОФ39 «Краснополь». Тяжелее (62 кг), длиннее (1370 мм), а масса ВВ всего 6,7 кг, правда БЧ была кумулятивно-фугасная.

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M982 «Excalibur» поступил на вооружение стран НАТО в 2005 году и имеет дальность до 57 км, массу ВВ 22 кг при массе снаряда 48 кг. Ответом России станет разработанный УАС для САУ «Коалиция» с дальностью 70 км.

«Китолов», «Грань»«Китолов-2М»

Имеющиеся на вооружении армии РФ УАС «Китолов-2» и «Китолов-2М» имеют калибр соответственно 120 мм для САО 2С9 (Нона-С), САУ 2С23 (Нона-СВК), САУ 2С34 (Хоста) и 122 мм для гаубиц Д-30 и САУ 2С1 (Гвоздика) имеют дальность до 12 км, массу ВВ 5,3 кг, что составляет 18,9% массы снаряда.

Управляемая мина «Грань» калибра 120 мм с лазерным наведением недавно поступила на вооружение и успешно показалась на полях сражений СВО. Дальность до 9 км.

Можно и меньше

УАС и управляемые мины больших калибров показали свою эффективность несмотря на высокую стоимость. В современной войне для артиллерии главное – поразить цель и успеть покинуть огневую позицию, пока не прилетела ответка. Это заметно проще при произведённых 1-2 выстрелах вместо десятков и сотен выпущенных снарядов. Доставить их до передовой тоже намного проще, вероятность поражения транспортных средств намного меньше, за счёт меньшего их количества.

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Возникает соблазн применить механизмы управления к снарядам меньшего калибра. ORKA Mk.295 калибра 57 мм способен изменять направление полёта подобно боеприпасам Excalibur и имеет не только полуактивную лазерную головку самонаведения, но и инфракрасную, которая используется при подлёте к цели.

Калибр 57 мм считался уже устаревшим и применялся почти исключительно на флоте, поскольку для лёгкой техники давал слишком большую отдачу, а для тяжёлой он слишком маломощный. Теперь открылись новые перспективы. В зенитных орудиях его дальнобойность заметно больше, чем у 23 мм зенитных пушек. Возможность поражения бронированной техники открывает путь и к установке орудий это калибра на сухопутной технике. ЗАК-57

Здесь Россия также не в отстающих. Мобильный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 ЗАК-57 «Деривация-ПВО» на базе БМП-3, разработанный ЦНИИ «Буревестник» и КБ Точмаш, довольно лёгок, всего 20 т, и умеет плавать. Специально под него создан УАС, несущий заряд ВВ 400 г, как у 76 мм выстрела. Дальность стрельбы по пилотируемым целям до 8 км, до 5 км по БПЛА и до 3 км по наземным объектам. Скорострельность пушки 120 выстрелов в минуту.

А ещё меньше

УАС особенно были бы полезны для 30 мм авиационных пушек, где боекомплект имеет критическое значение. Потратить 2-3 снаряда на каждую выпушенную ракету и оставить оставшиеся для носителя на случай ближнего боя весьма заманчиво.

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Для зенитных пушек калибра 23 мм управляемые снаряды также сулят массу преимуществ. Казалось бы, звучит фантастически, но специалисты считают задачу вполне решаемой.

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А ещё, по слухам, на очереди калибр 12,7 мм, однако, это уже совсем другая история.

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