Управляемые снаряды… и пули

Про управляемые артиллерийские снаряды (УАС) было много споров. «Краснополь» и «Excalibur» одни считают чудо-оружием, а другие говорят, что это распил средств, поскольку они стоят в десятки раз дороже обычных боеприпасов. Давайте разберёмся, кто прав в этом споре, как миниатюризация добралась до "младших" калибров и что ждать от управляемых снарядов в будущем.

«Краснополь» vs «Excalibur» «Краснополь-М2»

К разработке УАС «Краснополь» в Советском Союзе Конструкторское бюро приборостроения (КБП) приступило ещё в 70-е годы, а в 1986 снаряд приняли на вооружение. Корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной лазерной головкой самонаведения получился у советских инженеров на славу. Первоначальная вероятность поражения составляла 0,7-0,8, дальность стрельбы до 20 км. Масса взрывчатого вещества равнялась 9 кг и составляла 20% массы снаряда.

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После проведённой в 90-х годах модернизации и применения донного газогенератора, а также увеличения с 4 до 6 стабилизаторов длина снаряда уменьшилась с 1305 до 960 мм, дальность увеличилась до 25 км, а вероятность поражения – до 0,8-0,9.

В 1999-2002 годах Индии было поставлено 3000 снарядов вместе с лазерными целеуказателями-дальномерами за 111 млн. долларов в калибре 155 мм. Ещё около 1000 поставлено Китаю, который, как это часто бывает, вскоре наладил собственное производство. M982 «Excalibur»

Американский «Copperhead» заметно уступал 3ОФ39 «Краснополь». Тяжелее (62 кг), длиннее (1370 мм), а масса ВВ всего 6,7 кг, правда БЧ была кумулятивно-фугасная.

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M982 «Excalibur» поступил на вооружение стран НАТО в 2005 году и имеет дальность до 57 км, массу ВВ 22 кг при массе снаряда 48 кг. Ответом России станет разработанный УАС для САУ «Коалиция» с дальностью 70 км.

«Китолов», «Грань» «Китолов-2М»

Имеющиеся на вооружении армии РФ УАС «Китолов-2» и «Китолов-2М» имеют калибр соответственно 120 мм для САО 2С9 (Нона-С), САУ 2С23 (Нона-СВК), САУ 2С34 (Хоста) и 122 мм для гаубиц Д-30 и САУ 2С1 (Гвоздика) имеют дальность до 12 км, массу ВВ 5,3 кг, что составляет 18,9% массы снаряда.

Управляемая мина «Грань» калибра 120 мм с лазерным наведением недавно поступила на вооружение и успешно показалась на полях сражений СВО. Дальность до 9 км.

Можно и меньше

УАС и управляемые мины больших калибров показали свою эффективность несмотря на высокую стоимость. В современной войне для артиллерии главное – поразить цель и успеть покинуть огневую позицию, пока не прилетела ответка. Это заметно проще при произведённых 1-2 выстрелах вместо десятков и сотен выпущенных снарядов. Доставить их до передовой тоже намного проще, вероятность поражения транспортных средств намного меньше, за счёт меньшего их количества.

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Возникает соблазн применить механизмы управления к снарядам меньшего калибра. ORKA Mk.295 калибра 57 мм способен изменять направление полёта подобно боеприпасам Excalibur и имеет не только полуактивную лазерную головку самонаведения, но и инфракрасную, которая используется при подлёте к цели.

Калибр 57 мм считался уже устаревшим и применялся почти исключительно на флоте, поскольку для лёгкой техники давал слишком большую отдачу, а для тяжёлой он слишком маломощный. Теперь открылись новые перспективы. В зенитных орудиях его дальнобойность заметно больше, чем у 23 мм зенитных пушек. Возможность поражения бронированной техники открывает путь и к установке орудий это калибра на сухопутной технике. ЗАК-57

Здесь Россия также не в отстающих. Мобильный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 ЗАК-57 «Деривация-ПВО» на базе БМП-3, разработанный ЦНИИ «Буревестник» и КБ Точмаш, довольно лёгок, всего 20 т, и умеет плавать. Специально под него создан УАС, несущий заряд ВВ 400 г, как у 76 мм выстрела. Дальность стрельбы по пилотируемым целям до 8 км, до 5 км по БПЛА и до 3 км по наземным объектам. Скорострельность пушки 120 выстрелов в минуту.

А ещё меньше

УАС особенно были бы полезны для 30 мм авиационных пушек, где боекомплект имеет критическое значение. Потратить 2-3 снаряда на каждую выпушенную ракету и оставить оставшиеся для носителя на случай ближнего боя весьма заманчиво.

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Для зенитных пушек калибра 23 мм управляемые снаряды также сулят массу преимуществ. Казалось бы, звучит фантастически, но специалисты считают задачу вполне решаемой.

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А ещё, по слухам, на очереди калибр 12,7 мм, однако, это уже совсем другая история.