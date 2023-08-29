В США открыли капсулу времени возрастом более 200 лет, внутри оказалась пыль

Бригадный генерал Шейн Ривз (Shane Reeves), выступая в понедельник утром в прямом эфире, перечислял возможные варианты того, что может находиться внутри почти 200-летней капсулы времени, стоявшей в центре внимания собравшихся в зале Thayer Hall в Вест-Пойнте.

В Вест-Пойнте уже почти две недели царит атмосфера ожидания, связанная с запланированным вскрытием капсулы времени, которая была найдена на территории университета в мае под памятником генералу, проектировавшему оборону Вест-Пойнта во время Американской революции.

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Ривз вслух размышлял о содержимом капсулы. Может быть, в сером свинцовом ящике находится оригинальный рецепт кукурузной похлебки из Вест-Пойнта или подсказка, ведущая к мифическому городу Эльдорадо? Или это может быть что-то менее захватывающее? По одному из сценариев, предложенных Ривзом в ожидании разоблачения, "мы открываем её, протягиваем руку, а там только пыль, очень похоже на Индиану Джонса и "Налётчиков из потерянного ковчега", - сказал он.

В итоге, когда капсула времени была вскрыта, в ней оказался... ил. Это даже близко не похоже на то, что было в Ковчеге Завета в фильме. "Итак, коробка не совсем оправдала ожидания", - сказал Пол Хадсон, археолог Вест-Пойнта, после того как он и ещё один сотрудник разделили части коробки. Затем они извлекли на свет то, что выглядело как разбитые осколки затвердевшего ила.

Дно коробки оказалось деформированным, и Хадсон предположил, что внутрь могла проникнуть влага.

"Мы не хотим думать, что они приложили все усилия, чтобы установить эту коробку в памятник, и ничего в неё не положили", - сказал он собравшимся. "Позже мы соберём весь ил. Мы просеем его через мелкоячеистое сито и посмотрим, сможем ли мы найти в нём какие-либо останки и определить, что здесь находилось".

После того как в мае в Вест-Пойнте была обнаружена капсула времени, курсанты и преподаватели стали проявлять повышенное любопытство к её содержимому. Училище обратилось к социальным сетям, чтобы собрать предположения, а на церемонию открытия была приглашена группа историков, которые должны были помочь расшифровать то, что было найдено внутри.

Окончательный анализ содержимого шкатулки пока неизвестен. На открытии также был отмечен след на крышке, который, по мнению историков, является "штампом производителя".

Находка была сделана в 2021 году, когда один из курсантов обратил внимание на трещины и повреждения основания памятника генералу Таддеусу Костюшко. Польский генерал был важной фигурой в Американской революции и в 1776 г. прибыл в США для участия в военных действиях. После прибытия в США он помогал строить блокпосты на реке Делавэр, а через два года отправился в тогдашний форт Вест-Пойнт для его укрепления. В итоге он получил звание бригадного генерала.

Памятник Костюшко в Вест-Пойнте

Обнаружив повреждение, инженеры и сотрудники отдела общественных работ академии взялись за ремонт почти 200-летней статуи, когда обнаружили в её основании ящик. Неизвестно, кто поместил туда контейнер, и это ещё больше усугубляет загадку капсулы.

Перед тем как открыть ящик, сотрудники исторического отдела использовали высокоинтенсивное рентгеновское излучение в поисках подсказок о том, что находится внутри. По словам представителей школы, эти сканирования не дали результатов.