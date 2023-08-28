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Армия США представила радар следующего поколения - Sentinel A4
США показали свой Next-Gen радар ПВО-ПРО Sentinel A4

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Армия США инициировала создание радара Sentinel A4, который должен значительно повысить качество будущей противовоздушной обороны страны. В общей сложности 19 систем Sentinel A4 планируется поставить в 2025 году, армия готовится к проведению начальных испытаний и оценки в те же сроки.

Активная электронная фазированная сканирующая решётка Sentinel A4 - это РЛС нового поколения, которая должна заменить существующую антенну в Sentinel A3 и предыдущих версиях. Радар будет способен обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, артиллерию и миномёты, а также одновременно идентифицировать и отслеживать различные типы угроз.

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В соответствии с решением Конгресса, армия закупила две системы Iron Dome, созданные израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems и американской компанией RTX, в качестве временного решения, пока разрабатывается надёжная система защиты от непрямого огня (IFPC), которая будет защищать стационарные и полустационарные объекты от ракет, артиллерии и миномётов, а также беспилотников.

"В последние пять-семь лет ведётся активное обсуждение вопросов, связанных с обороной от крылатых ракет, и много внимания уделяется созданию хорошей системы защиты. Sentinel A4 является главной частью этой системы, поскольку, если радар не увидит угрозу первым, то сбивать будет уже нечего. Поэтому у нас есть действительно высококачественная РЛС, чтобы убедиться, что мы можем доставить ракету в нужную точку в пространстве в нужное время для успешного перехвата", - заявил генерал.

По словам Чандры Маршалл, вице-президента подразделения радиолокационных и сенсорных систем компании Lockheed, Sentinel будет задействован в качестве радара для обороны столичного региона вместе с национальной усовершенствованной системой противовоздушных ракет, разработанной норвежской компанией Kongsberg. Радар также станет частью противовоздушной и противоракетной обороны, разрабатываемой для защиты острова Гуам.

Армия США приступает к испытательной кампании по интеграции огневых средств, которая начнётся в этом году и будет проводиться ежегодно, по крайней мере, до 2027 года.
После завершения начального этапа испытаний и оценки армия сможет получить первую партию новых радаров. По словам генерала, в настоящее время армия планирует приобрести 240 систем, что позволит оснастить минимум шесть батальонов ПВО-ПРО.

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