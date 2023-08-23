ТГ-каналы, близкие к ЧВК "Вагнер" сообщают, что на самолёте, помимо Пригожина, мог находится основатель ЧВК "Вагнер"

Сегодня в Тверской области, на расстоянии около 15 км от посёлка Хотилово произошло крушение гражданского самолёта. Как сообщается, бизнес-джет принадлежал главе ЧВК "Вагнер", бизнесмену Евгению Пригожину. Росавиация уже подтвердила информацию о том, что в списке пассажиров Пригожин был. По сообщениям МЧС никто из десяти человек, находившихся на борту, не выжил (в их числе 7 пассажиров).

По предварительным данным, кроме Евгения Пригожина на борту самолёта находился основатель компании Дмитрий "Вагнер" Уткин, от позывного которого и образовано название ЧВК. Ожидаем официальное подтверждение информации.

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По предварительным данным, крушение самолёта могло быть вызвано попадание противовоздушной ракеты. Не исключена версия, что это могли устроить диверсанты с использованием ПЗРК. Второй версией является теракт на борту. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на контроль.

По последней информации, второй самолёт, принадлежащий Евгению Пригожину сейчас маневрирует над Москвой.