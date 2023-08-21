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Смертельный букет: «Мальва», «Флокс», «Дрок»

На форуме «Армия-2023» представлено много долгожданных образцов военной техники, среди которых самоходные артиллерийские орудия (САО) на колёсном шасси - занимают особое место. В войсках их увидят в самое ближайшее время.

2С43 «Мальва» Мальва 2С43

16 августа 2023 года был подписан контракт МО РФ и ЦНИИ «Буревестник» на производство и поставку в войска САО 2С43 «Мальва» на колёсном ходу.

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«Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, колонн бронетехники, систем ПВО, артиллерийских и миномётных батарей, РСЗО и других целей на расстояниях до 24,7 км.

В новой САО используется 152 мм гаубица 2А64. Длина ствола – 47 калибров. Орудие проверенное годами, поскольку оно идентично установленному на САУ 2С19 «Мста-С». По сравнению с ней «Мальва» похудела на 10 т, её масса равна 32 т. Может транспортироваться по воздуху на Ил-76, так что увидим мы цветение «Мальвы», вероятно, во многих точках мира.

Мальва 2С43

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Современные войны требуют мобильности и быстроты действий. Скорость по шоссе у «Мальвы» 80 км/ч, за счёт мощного (470 л.с.) двигателя ЯМЗ-8424.10 и полного привода может двигаться по пересечённой местности. Рвы и стенки преодолевать, конечно, не в состоянии в отличие от гусеничной техники, но брод глубиной до 1,4 м для «Мальвы» не препятствие. Запас хода заявлен в 1 000 км.

Орудие установлено на шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» с колёсной формулой 8х8. При стрельбе со стороны казённой части устанавливаются упоры. Орудие может поворачиваться на угол 30° в любую сторону и вести стрельбу под углами от -3° до +70° к горизонту. Боекомплект снижен по сравнению с «Мстой-С» с 50 до 30 выстрелов. Скорострельность – 7 выстрелов в минуту.

Новая система управления огнём позволяет вести стрельбу в режиме «одновременный огневой налёт», при котором несколько снарядов ложатся в одну цель практически одновременно за счёт автоматического изменения угла наклона ствола. Залп из САУ

Таким образом, у России появилось колёсное САО, аналогичное французской САУ «CAESAR», шведской «Archer», китайской PCL-181. По сравнению с «Цезарем» поменьше дальнобойность, у «Арчера» полностью автоматизированная стрельба, а у китайцев главное преимущество – массовость, НОАК уже получила 600 колёсных САУ.

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В общем, есть куда развиваться, и конструкторы уже обещали представить модификацию с увеличенной дальностью стрельбы.

Недостатки у всех колёсных САУ одинаковы: низкая проходимость, слабая защита экипажа и малый боекомплект. Но всё это окупается высокой мобильностью, низкой ценой и дешевизной эксплуатации. В нынешнее время возможность быстро отстреляться, свернуться и покинуть позицию критически важна для выживаемости техники и экипажа, поэтому колёсные САУ – настоятельное требование времени.

2С40 «Флокс» Флокс 2С40

В ближайшие месяцы ожидается поставка в войска многофункционального САО, созданного в рамках ОКР «Набросок» в ЦНИИ «Буревестник». Слово «многофункциональное» означает, что 120 мм орудие 2А80 совмещает функции пушки, гаубицы и миномёта и имеет ту же номенклатуру выстрелов, что и «Нона», «Вена» и «Хоста». Дальность стрельбы 8/10/13 км в зависимости от типа применяемого боеприпаса. Минимальная дистанция – 100 м. Управляемый автономный артиллерийский модуль с 12,7 мм пулемётом «Корд» расположен на крыше кабины.

Боекомплект составляет 60 выстрелов, треть из которых находится рядом с орудием, а остальные расположены в укладках в средней части шасси. Заряжание ручное. Орудие установлено на поворотном станке, при стрельбе опускается опорная плита.

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Цифровая система управления огнём определяет местоположение боевой машины, рассчитывает данные для стрельбы и обеспечивает наведение, позволяя повысить эффективность огня. Современные средства связи обеспечивают взаимодействие с другими артиллерийскими подразделениями и другими родами войск. 2С40 Флокс

Бронированный Урал-4320 с колёсной формулой 6 х 6 обеспечивает высокую проходимость. «Флоксы» займут свою нишу среди САУ и других артиллерийских систем благодаря высокой мобильности. При такой дешевизне вполне можно насытить войска в кратчайшие сроки.

2С41 «Дрок»

18 июля пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о поставке в войска первой экспериментальной партии самоходных 82 мм миномётов 2С41 «Дрок». После испытаний в условиях реальных боевых действий и доводки начнётся серийное производство.

На крыше кабины бронированного автомобиля «Тайфун» располагается дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) с казнозарядным миномётом и пулемётом ПКТМ с боекомплектом 500 патронов.

Сам миномёт представляет собой доработанный гладкоствольный 2Б14 «Поднос», но имеющий в сравнении с прототипом в полтора раза большую прицельную дальность. Огонь можно вести, не выходя из машины. Менее чем за минуту «Дрок» переходит из походного положения в боевое.

Скорострельность – до 10 выстрелов в минуту, боекомплект составляет 40 выстрелов. Вряд ли в условиях реального боя весь боекомплект будут выпускать за раз, ведь, пока не пришла ответка, нужно быстро свернуться и покинуть огневую позицию.

Система управления огнём состоит из приборов спутниковой навигации, баллистического вычислителя и пульта управления механизмами наведения. СУО требуются только координаты цели, всё остальное система рассчитает сама и осуществит точное наведение на цель. На борту имеется также дополнительный переносной миномёт 2Б24.

2С41 «Дрок» предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы противника, командных пунктов, а также постановки дымовых завес с помощью 12 дымовых гранатомётов.

Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» защищает от осколков, днище выдерживает подрыв под днищем мины с массой ВВ до 4 кг, скорость машины достигает 100 км/ч, запас хода – 1200 км.

Вот такое пополнение артиллерийского "букета" ожидается в самое ближайшее время. Появление САО на колёсном ходу существенно усилит возможности оперативного поражения целей, повысит выживаемость артиллерийских и минометных расчётов. Современные системы управления огнём позволяют вести огонь точно и быстро, снизить расход боеприпасов и износ стволов. Такие САО намного легче гусеничных и могут быть доставлены в любую точку планеты, поэтому в первую очередь их получат ВДВ, но нужны они не только им.