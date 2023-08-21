В распоряжении СМИ оказались данные о загадочной ракете, которая сейчас есть у украинских ВВС. Обычно ракеты AMRAAM запускаются с пусковых установок NASAMS, но эта ракета выглядит иначе

В новом видео, которое распространяется в СМИ, ВВС Украины хотят доказать свою боеспособность. На видео показана известная зенитная система, но из неё вылетает загадочная ракета.

NASAMS — это название системы ПВО, которую предоставили Украине США и другие союзные государства. Эта зенитно-ракетная система является мобильной и модульной. Она может эксплуатироваться локально или быть частью более большой системы ПВО. Пусковые установки содержат до 6 ракет.

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В вооружённых силах Украины большинство основных систем противовоздушной обороны приписаны к военно-воздушным силам страны.

Особенностью NASAMS является то, что она может использовать в качестве боеприпасов не только ракеты класса "земля-воздух". Поэтому обычно используются ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Внешне их легко отличить по регулирующим плавникам в середине и на конце их цилиндрической формы.

В качестве альтернативы NASAMS также может запускать ракеты AIM-9X Sidewinder или немецкие ракеты IRIS-T. Они имеют закруглённый кончик. Однако на украинском видео можно увидеть остроконечную ракету без оперения.

Форма соответствует ракете AMRAAM-ER, специальному варианту AMRAAM с большей дальностью действия. Однако она, в свою очередь, имеет чётко различимую красную линию между двигателем и боеголовкой. На видео этого тоже не видно.

Одна из версий состоит в том, что ракета на видео — импровизированная разработка украинских военных. Но могло быть и так, что из-за низкого качества записи некоторые детали ракеты просто оказались не видны.