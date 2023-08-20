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Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров

Тайвань активно разрабатывает свои БПЛА-камикадзе, основываясь на опыте проведения спецоперации Россией
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Министерство обороны Тайваня представило редкую фотографию одного из своих беспилотных боеприпасов Chien Hsiang, заходящего на цель во время испытаний.

Власти острова справедливо отмечают, что ценность беспилотных авиационных систем, особенно тех, которые могут предложить разведывательно-ударные возможности, была подчёркнута текущим конфликтом на Украине. Для Тайваня относительно недорогие беспилотные летательные аппараты, которые также часто называют беспилотниками-камикадзе, станут очень ценным дополнительным потенциалом для нанесения ударов по китайским войскам в ходе любого будущего крупного конфликта через Тайваньский пролив.

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Ролик, демонстрирующий, как беспилотный летательный аппарат Chien Hsiang выполняет действия по нанесению удара по имитируемой цели, был включен в более крупный видеофрагмент, опубликованный вчера Военным агентством новостей Тайваня. Военное информационное агентство является официальным СМИ Министерства обороны Тайваня.

Полная версия видеоролика, представленная ниже, рассказывает о различных разработках беспилотников, проводимых Национальным институтом науки и технологий Чунг-Шань (NCSIST) - ведущей тайваньской военной организацией, отвечающей за проведение передовых исследований и разработок, а также испытаний и оценок.

Беспилотник Chien Hsiang, впервые увидевший свет в 2017 году, представляет собой дельтаплан с одним газовым двигателем, приводящим в движение пропеллер в задней части. В новом видеоролике показаны пары выдвижных антенн, которые разворачиваются сверху и снизу беспилотника после запуска, что уже встречалось на более поздних модификациях основной конструкции.

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На сегодняшний день все варианты Chien Hsiang описываются как способные наводиться на радиочастотные излучения цели и предназначенные в первую очередь для поражения радаров (РЛС) противника. Утверждается, что максимальная продолжительность полёта БПЛА составляет 5 часов, а его способность поражать цели на расстоянии до 1000 км делает его действительно оружием подавления/разрушения ПВО противника большой дальности.

Из ранее опубликованной информации о Chien Hsiang стало ясно, что для нанесения удара ему не требуется наличие оператора. Он может быть предварительно настроен на полёт в определенное место и последующий автономный поиск излучения РЛС. Это также позволяет беспилотнику повторно обнаружить станции, которые могли временно прекратить излучение. Бортовой автопилот также позволяет Chien Hsiang наносить удар по зданным координатам, не ориентируясь на какие-либо излучения. Таким образом, дрон сможет наносить удары по объектам противника как с участием оператора, так и без него.

Независимо от конкретного способа применения, основным способом развёртывания Chien Hsiangs является использование 12-ячеечной пусковой установки, смонтированной на прицепе. Такой способ обеспечивает дополнительную гибкость и возможность использования пусковой установки в режиме "выстрелил и уехал", что снижает уязвимость расчёта. Кроме того, передвижные прицепы могут быть спрятаны в сети защищённых подземных сооружений Тайваня. В прошлом сообщалось, что Тайвань располагает также стационарными пусковыми установками наземного и корабельного базирования.

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Chien Hsiang чрезвычайно похож по форме и функциям на израильский самолет IAI Harpy. Израильские компании уже много лет являются первопроходцами в области беспилотных боеприпасов, и Harpy стал наиболее ярким и успешным примером такого оружия.

С момента появления "Гарпии" компания IAI добилась ещё больших успехов в этой области, создав более совершенные разработки, в том числе и новую модель под названием Harop. Harop расширяет набор задач, выполняемых "Гарпией", и позволяет осуществлять управление и разведку в режиме "человек в полёте".БПЛА Harop

Широкое применение "Харопов" Азербайджаном при ударах по армянским войскам в конфликте между двумя странами в 2020 году стало одним из основных факторов, способствовавших всплеску интереса к беспилотникам-камикадзе в мире в последние годы.

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Совсем недавно спецоперация на Украине заставила людей увидеть многогранность применения беспилотников на поле боя и в полной мере продемонстрировала суть асимметричной войны.

Конечно, тайваньские работы по созданию различных типов беспилотников, включая Chien Hsiang, предшествовали началу СВО. Однако эффективное использование Россией и Украиной беспилотных летательных аппаратов, в том числе и вооруженных коммерческих беспилотников, в наземных операциях явно оказало влияние на официальные лица в Тайбэе. В частности, на Тайване была создана частно-государственная инициатива Drone National Team, направленная на ускоренное внедрение новых беспилотных систем в вооруженные силы острова.

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