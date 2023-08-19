Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Российский Ланцет уничтожил словацкую САУ "Zuzana-2", вызвав подрыв боекомплекта
Словацкой Сюзанне явно не понравился визит Ланцета

реклама

В сети появилось видео с ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" по словацкой самоходной артиллерийской установке "Zuzana-2". Сначала разведывательные расчёты БПЛА ВС РФ вычислили технику ВСУ, которую украинские военные старались замаскировать в кустах, но безуспешно.

реклама

Спустя всего несколько минут по заданным координатам был нанесён удар беспилотником-камикадзе "Ланцет".

В результате попадания САУ загорелась, а затем её разнесло по округе мощным взрывом - это сдетонировал боекомплект установки.

Ещё некоторое время снаряды продолжали разрываться, оставив после себя лишь горящие куски металла.

Полное видео было выложено во многих телеграм-каналах, и некоторых группах вконтакте, например здесь.

САУ Zuzana-2 построена на базе колёсного шасси 8х8, способна вести огонь снарядами калибром 155 мм, а максимальная дальность стрельбы составляет 41 километр. Благодаря автоматической системе заряжания самоходка способна производить до 16 выстрелов за три минуты. Была способна.

Сообщается, что Украина должна получить в рамках военной помощи в общей сложности 16 "Сюзан", 10 из них уже переданы ВСУ, ещё 6 должны быть поставлены до весны 2024 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#спецоперация #спецоперация на украине #ланцет #ланцет-3 #сау #zuzana #zuzana-2
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В конгрессе США выступили против помощи Украине после прогноза разведки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
38
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
9
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
21
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
6
Первые обзоры ролевой игры Starfield должны появиться до конца августа
1
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
10
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
2
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
18
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
2
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
2
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Новый трейлер Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет представлен на церемонии открытия gamescom 2023
1
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
5
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
17
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
5
Science: Пластиковые отходы могут быть переработанными в мыло
+
Заправщик нового поколения JetZero начали разрабатывать ВВС США
+
Boeing модифицирует MD-90 для полетов с экспериментальным крылом
+
США создали первое космическое подразделение, предназначенное для поражения спутников противника
1

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
5
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
24
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
17
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Су-75 Checkmate с ключевыми партнерами
+
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Обсидиан — неплохая записная книжка и менеджер заметок
2
Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года
3

Сейчас обсуждают

glavhyilo
12:03
у вас на украине вообще никогда не было космоса,только обсудить,да покудахтать об этом
Лунная гонка разгорается не на шутку - помимо России участвуют Китай, Израиль, Индия и США
glavhyilo
11:59
какая луна тогда дурик?
Лунная гонка разгорается не на шутку - помимо России участвуют Китай, Израиль, Индия и США
Наталия Николаева
11:56
С помощью этого обзора пользователи смогут быстро и без труда высылать видеофайлы, используя беседу ватсап: https://101info.ru/pochemu-ne-otpravljaetsja-video-cherez-vatsap/ Здесь же можно ознаком...
WhatsApp наконец-то может позволить пользователям отправлять видео в различном качестве
kemiisto
11:56
Конкретно в случае Intel есть всё же нюанс. Игрок на рынке новый, и там изначально было заявлено, что с поддержкой старых API (до DX12 и Vulkan) всё будет неидеально. Всё-таки DX11-драйвер достаточно ...
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
glavhyilo
11:54
во времяна перфолент в 1969г?Это не первого человека в 1961 в комос запустить,а высадка на луну,Тут только в павильёне,тогда можно было это снять.
Лунная гонка разгорается не на шутку - помимо России участвуют Китай, Израиль, Индия и США
3r1s0n
11:54
Хорошие новости, жаль только один. Наверное уже лично докладывает бандере.
Daily Telegraph: на Украине без вести пропал британский наёмник
Genry
11:51
Достал уже этот малограмотный AnLesha. Все его опусы грешат неправильным использованием терминов или вообще бессмысленным их применением/перемешиванием. С каких пор: "Задача стратегического бомбарди...
Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
zik3ak
11:35
Очередной ё-мобиль?
В РФ появится собственный смартфон с ценой ниже старших моделей Apple, но дороже базовых от Samsung
beltar
11:32
Если совсем точно, то с API, о чем в том же "Форсаже" написано.
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
beltar
11:21
Тестирование D3D9 игр на современном железе не имеет особого смысла, т. к. они умеют в многопроцессорность только на уровне на котором у них она разработчиками реализована, но сама D3D9 однопоточна. О...
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем