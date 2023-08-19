Словацкой Сюзанне явно не понравился визит Ланцета

В сети появилось видео с ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" по словацкой самоходной артиллерийской установке "Zuzana-2". Сначала разведывательные расчёты БПЛА ВС РФ вычислили технику ВСУ, которую украинские военные старались замаскировать в кустах, но безуспешно.

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Спустя всего несколько минут по заданным координатам был нанесён удар беспилотником-камикадзе "Ланцет".

В результате попадания САУ загорелась, а затем её разнесло по округе мощным взрывом - это сдетонировал боекомплект установки.

Ещё некоторое время снаряды продолжали разрываться, оставив после себя лишь горящие куски металла.

Полное видео было выложено во многих телеграм-каналах, и некоторых группах вконтакте, например здесь.

САУ Zuzana-2 построена на базе колёсного шасси 8х8, способна вести огонь снарядами калибром 155 мм, а максимальная дальность стрельбы составляет 41 километр. Благодаря автоматической системе заряжания самоходка способна производить до 16 выстрелов за три минуты. Была способна.

Сообщается, что Украина должна получить в рамках военной помощи в общей сложности 16 "Сюзан", 10 из них уже переданы ВСУ, ещё 6 должны быть поставлены до весны 2024 года.