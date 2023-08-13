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«Краснополь»: дорогостоящий и выгодный

Нет, здесь нет противоречия. Сколько бы не говорили, что можно вместо «Краснополей» стрелять сразу золотыми слитками, его применение на поле боя экономически оправдано. Армии нужно больше этих замечательных боеприпасов, как и «Граней» (не путать с дронами «Герань»), «Смельчаков» и другого высокоточного оружия. Чтобы понять, почему высокоточное оружие дешевле в применении, стоит немного погрузиться в историю.

Высокоточные боеприпасы: начало Управляемый снаряд "Краснополь"

Идея сделать обычный снаряд управляемым появилась более полувека назад, в 60-е годы. Задача стояла не из лёгких, ведь артиллерийский снаряд в стволе орудия испытывает куда большие ускорения, чем ракета в том же «Граде». Нужно было создать электронику, выдерживающую такие перегрузки.

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Увы, здесь американцы сумели опередить советских инженеров и производителей примерно на 10 лет. Возможно, инженеры и справились быстро, но от макета и даже опытного образца до серии и тем более насыщения войск новым оружием путь неблизкий. Нужно наладить производство всех компонентов, поскольку в те времена купить что-то у будущих партнёров не представлялось возможным.

Исторически первым управляемым артиллерийским снарядом стал «Копперхед» от корпорации Martin Marietta (ныне Lockheed Martin). Испытание снаряда "Копперхед"

В начале 70-х будущая война для США представлялась в виде армад советских танков, прорывающихся к Ла-Маншу. Учитывая превосходство СССР не только в танках, но и в САУ и артиллерии, сдержать такое нашествие европейцам было просто нечем. Кроме ЯО, а это сами понимаете, чем пахнет.

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Решение кардинально увеличить точность, а, соответственно, и расход боеприпасов, и износ стволов, было вполне оправданным. Советскому Союзу такой род вооружений был не столь критическим, но отставать от американцев было минимум неприятно. Поэтому и в СССР приступили к разработкам практически одновременно. Упрощённая схема "Copperhead"

Испытания «Копперхеда» начались в 1975 году, а в 1978 было налажено его серийное производство. Стоимость одного снаряда была больше 18 000$, но это не остановило от заказа 3 тыс. таких снарядов в одном только 1978 году. Еще 27 млн. долларов потребовалось на 130 станций подсветки целей GLLD.

Поскольку этот боеприпас был первым, стоит посмотреть на него внимательнее, поскольку основные принципы с тех пор столь уж кардинально не изменились, а его ТТХ можно взять за образец для сравнения.

«Копперхед» часто переводят как «змея-медянка», что не очень-то верно. Это куда менее безобидный «медноголовый щитомордник», плюющийся ядом точно в цель. Испытания снаряда "Копперхед"

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Характеристики M712 «Copperhead»:

Дальность – 16/20 км.

Масса снаряда – 62,0 кг.

Длина –1370 мм.

Калибр – 155 мм.

Масса взрывчатого вещества – 6,7 кг.

БЧ – кумулятивно-фугасная.

Метод наведения – полуактивное лазерное.

Стоимость в период массового производства составляла около 25 000$, но уже к 1985 году их было выпущено 15 745 штук. Более трети расходов США на снаряды для артиллерии приходилось именно на эти боеприпасы.

Снаряду требовалась подсветка лазером, которую можно осуществлять с земли наводчиками при помощи портативного лазерного дальномера-целеуказателя AN/GVS-5, из машины передовых артиллерийских наблюдателей M981, с вертолёта или с БПЛА. В 1988 году появился вариант с дополнительной инфракрасной головкой самонаведения «Копперхед-2». Применялись «Копперхеды» в Ираке. С производства в настоящее время снят, хотя остается на вооружении блока НАТО. Лазерный целеуказатель

Советский «Сантиметр» появился чуть позже, но уже отметился в Афганистане. Он чуть полегче «медноголового» аналога (всего 41 кг), покороче (861 мм), но помощнее, ведь масса ВВ в нём 10 кг, в 1,5 раза больше, чем у американского снаряда. Калибр – 152 мм (Д20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б»). Корректировка осуществляется с помощью импульсного реактивного (RCIC) двигателя за 20-600 м до цели. Время подсветки лазером – 3 сек. Дальность стрельбы – 18/20 км.

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В 80-х годах прошлого века в СССР начались разработки действительно управляемого, а не корректируемого артиллерийского снаряда 3ОФ39 «Краснополь». Уже в 1986 году появился первый образец, превосходящий по ТТХ «Копперхед».

«Краснополь» Отсек наведения

В целом, снаряд не столь уж необычен, всё то же наведение по лазерной метке, осколочно-фугасная БЧ, разгонный двигатель в донной части. Масса ВВ 9,0 кг при общем весе снаряда 45 кг. Дальность 20/25 км (в разных модификациях) особенным прорывом не выглядит. Чтобы понять, в чём заключался подвиг тех людей, что сумели отстоять наработки советских инженеров, нужно погрузиться в атмосферу 90-х.

Нашествие эффективных менеджеров, разносящих тлю капитализма, уничтожило российскую оборонку почти под ноль. У нас же есть нефть и газ, а остальное купим. Ножки Буша, челноки, заветные джинсы и жвачка… Война в Чечне воспринималась как досадное недоразумение, но на ней особой потребности в высокоточном оружии не наблюдалось. И всё же 3ОФ39 «Краснополь» пошел в серию, за первый год его выпустили аж 5 штук.

В том же году в США приступают к разработке XM982 – управляемого артиллерийского снаряда (УАС) с дальностью до 40 км. И всё же на тот момент ничего лучше «Краснополя» в мире не было, поэтому к закупке их проявили интерес Индия, Китай, а чуть позже Венесуэла и даже Франция. Китай в итоге закупил около 2000 «Краснополей» и создал на его основе свой GP-155, ни по размерам, ни по компоновке, ни по ТТХ заметно от прототипа не отличающийся. "Краснополь" - М2

Для Индии был выпущено 3000 штук К155М калибра 155 мм для совместимости с западными артустановками, а для Китая «Краснополь-М» привычного для него калибра 152 мм. Буква М, конечно, обозначает «модернизированный». Первые «Краснополи» поступали в виде двух отдельных блоков. Головка самонаведения с рулями накручивалась перед применением. Позже весь снаряд поставлялся в виде моноблока. В хвостовой части теперь было не 4, а 6 стабилизаторов, что увеличило точность стрельбы. Наконец, вместо реактивного двигателя появился донный газогенератор.

Донный газогенератор позволяет увеличить дальность стрельбы и при этом уменьшить габариты снаряда. Медленно горящий заряд выпускает газовую струю, разрушающую турбулентные вихри позади летящего снаряда. Была предусмотрена возможность более пологой траектории снаряда. Это допускало стрельбу в условиях более низкой облачности, препятствующей наведению по лазерному лучу.

Применение "Краснополя" в СВО

В Сирии были продемонстрированы возможности «Краснополя» в связке с «Орланом-10», с которого осуществлялась лазерная подсветка целей. У бармалеев, пытавшихся атаковать базу Хмеймим, «Краснополь» быстро охладил пыл и задор. В СВО «Краснополи» применяются с марта 2022 года, но особо подробностями никто не делится.

Перспективы

Хорош «Краснополь», но зарубежный «Экскалибур», увы, пока лучше. Дальность стрельбы у него до 57 км, КВО (точность) – 4 м, масса ВВ – 22 кг, а наведение по GPS. Одной только Украине их было поставлено в 2022 году 3000 штук. Темп выпуска теперь увеличен до 150 единиц в месяц.

Американский "Экскалибур"

Россия опять в роли догоняющего, но всё же не с пустыми руками. «Краснополь-Д» разрабатывался для многострадальной «Коалиции-СВ». В этом году она заканчивает госиспытания и уже поступила в производство. Полные возможности нового УАС раскрываются при выстреле из этой долгожданной новинки, но снаряд сгодится и для «Мсты», и для «Акации» и даже для Д-20.

Новый модуль «Динамика», прикручиваемый вместо старой лазерной головки, ориентируется по ГЛОНАСС и теперь не требует подсветки и ожидания подходящей погоды.

Летит новый «Краснополь-Д» на 60 км, по заверениям разработчиков – до 70, а некоторые клянутся, что на учениях точно в цель прилетело за 100 км. Осталось наладить их производство тысячами, но ведь справились в 90-е, а сейчас сам бог велел.

А насчёт цены… Да стоит в сто раз дороже, чем обычный снаряд, но для поражения цели их нужно в 100 раз меньше. А если учесть логистику, время нахождения артустановок на боевой позиции, критически важное для их выживаемости, то «Краснополь» однозначно выгоднее. Не считая того, что возможность попасть по противнику и не задеть мирных, а также не угодить случайно по своим, дорогого стоит.