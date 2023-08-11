Чиновник утверждает, что это не пиар-акция

Цимлянский районный суд Ростовской области взял под стражу главу Цимлянского района Владимира Светличного, заявившего о своём желании стать добровольцем для участия в СВО. Чиновник Сергей Тюрин подтвердил факт задержания Светличного.

Несмотря на смелое решение Светличного пойти добровольцем, суд удовлетворил ходатайство следователей и оставил главу района под стражей до 6 октября. Светличный подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в корыстных целях.

реклама

Светличный заявлял, что хочет пойти в армию как доброволец. Выступая перед жителями района, 57-летний Светличный сказал, что уже направил соответствующее заявление и получил разрешение уйти. В то же время он дал понять, что будет исполнять свои полномочия, по крайней мере, до дня выборов 11 сентября: тогда чиновники должны будут проголосовать за его отставку, а на его место придет другой человек.

"Десантники говорят: "Никто, кроме нас". Я задал себе вопрос: Если не я, то кто?". Вот и всё. Я хочу, чтобы это прекратилось как можно скорее. Я тоже хочу внести свою лепту. Можно, конечно, и находясь здесь помогать, но я хочу помочь на передовой. В общем, я решил, что надо двигаться вперёд", - рассказал Светличный в интервью журналистам.

"Это обдуманный выбор, а не просто пиар-акция. Люди едут туда не только ради пропаганды", - сказал он.

Двумя месяцами ранее Владимир Путин издал указ, гарантирующий иммунитет от уголовного преследования тем, кто подписал контракт на службу в вооруженных силах по мобилизации или в военное время.