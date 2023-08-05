В борьбе против солнечного излучения ученые хотят разместить специальный защитный экран на астероиде. Солнечный парус меньше, чем предыдущие концепции, поэтому этот проект можно осуществить быстрее.

Солнечный парусВ борьбе с климатической катастрофой часто помогают даже самые смелые идеи. Такое решение предлагает астроном Иштван Сапуди из Гавайского университета. Он хочет достичь астероида и оснастить его конструкцией в виде своего рода зонта. Это решение должно уменьшить солнечное излучение, попадающее на Землю.

Идея солнцезащитного экрана в космосе не нова. Решение может замедлить глобальное потепление, по крайней мере, на время. Однако прежние концепции были настолько сложны, что их вряд ли можно было реализовать. Новая концепция может уменьшить интенсивность падающего света на 0,24–1,7%. По оценкам учёных, уменьшения от 1% до 2% будет достаточно, чтобы охладить планету.

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Идея Сапуди состоит в том, чтобы использовать астероид в качестве противовеса к парусу. Солнечный парус остаётся на месте и не нуждается в дополнительной стабилизации. В противном случае солнечные бури и гравитационное притяжение небесных тел двигали бы парус. Расположение точек Лагранжа

Чтобы уменьшить массу, необходимую для удержания конструкции на месте, Сапуди хочет использовать точку Лагранжа 1 (L1). Эта точка находится между Солнцем и Землёй, где гравитационное притяжение двух объектов уравновешивается. Учёным не придется тратить энергию, чтобы удерживать солнечный парус в определенном месте.

Солнечный парус и астероид должны весить в общей сложности 3,5 миллиона тонн, чтобы концепция работала на L1. Для сравнения: астероид Бенну диаметром полкилометра весит 77,6 миллиона тонн. Следовательно, в Солнечной системе должны быть подходящие для этого смелого проекта астероиды.

Доставить материал с Земли в космос будет сложнее. Сапуди оценивает вес самого паруса в 35 000 тонн. Starship, над которым сейчас работает SpaceX, станет самой мощной ракетой в мире. Однако она может вывести на орбиту максимум 250 тонн. Поэтому текущая цель состоит в том, чтобы разработать новые и лёгкие материалы для солнечного паруса.