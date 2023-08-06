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Российский громовержец - тактический ЗРК "Тор-М2" показывает свою эффективность в спецоперации

Модернизированная версия первого "Тора" уверенно чувствует себя в борьбе с беспилотниками и самолётами ВСУ. На что способен российский "Бог грома"
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Стрельба ЗРК "Тор - М2"В зоне проведения Спецоперации российские войска развернули и поддерживают эшелонированную систему противовоздушной обороны. Неотъемлемым компонентом системы является ЗРК отечественного производства «Тор – М2».

Данный комплекс способен нести постоянное боевое дежурство, обнаруживать и ликвидировать воздушные цели разных типов. Комплекс легко обнаруживает даже беспилотники с малыми габаритами.

ЗРК в реальных боевых условияхПуск ракеты

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В зоне проведения Спецоперации используются ЗРК разных типов. Дивизионные и бригадные звенья применяют «Тор-М2» и «Тор-М2У». Они отлично перехватывают вражеские цели в ближней зоне и способны эффективно дополнять ЗРК с большей дальнобойностью.

Российские "Торы" противостоят воздушным целям всех типов. ВСУ используется тактическая авиация как иностранного производства, так и советского образца, также применяются беспилотники и разведывательно-ударные системы.

Эффективность ЗРК «Тор-М2»(У) способствовала изменению ситуации в небе в пользу ВС РФ. Российская ПВО смогла существенно снизить активность украинской авиации и, соответственно, уменьшить количество авиаударов по позициям своих подразделений. Взаимодействие с более дальнобойными комплексами создало условия для надежной защиты войск и населенных пунктов от ударов авиации ВСУ.

Технические особенностиИнфографика

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ЗРК семейства «Тор» начали разрабатывать во второй половине 70-х годов минувшего столетия. Базовая модификация была принята на вооружение в 1986 году. После выпуска первой единицы комплекс успел в последующие годы пережить несколько модернизаций и стать на вооружение страны в новых модификациях. Последняя масштабная модернизация семейства произошла в 2010 – х годах, в результате которой российская армия получила в своё распоряжение «Тор-М2» и «Тор-М2У».

Основной элемент последней модификации «Тор» – боевая машина 9А331М2. Унифицированное гусеничное шасси обеспечивает повышенную проходимость комплекса. На шасси расположен модуль-башня, в которой имеется всё необходимое оснащение и вооружение. Часть аппаратуры располагается непосредственно внутри корпуса ЗРК, которым управляет экипаж из трёх человек.

Модуль-башня оснащена станцией обнаружения целей (СОЦ) с дальностью видимости порядка 30 км. После обнаружения целей осуществляется проверка их государственной принадлежности. Автоматические системы также определяют потенциальную опасность обнаруженного объекта и помогают экипажу рассчитать очередность обстрела целей.

Оптический визир

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Обстрел осуществляется при помощи станции наведения и оптико-электронного визира. Они сопровождают захваченную цель перед нанесением удара, помогают отследить выпущенный снаряд и обеспечивают его наведение.

Поздние модификации комплекса «Тор» получили на оснащение зенитную управляемую ракету 9М338К. Доработка ракеты, её транспортно-пусковой контейнер и пусковая установка в башне позволили увеличить боевой комплект до 16 снарядов. Дальнобойность ракеты составляет 16 км, а высота полёта до 10 км. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью, массой 15 кг.

Реализованный потенциалМомент выстрела

Последняя модернизация комплекса «Тор» позволила поставить на вооружение российской армии современные ЗРК, отличающиеся высокими тактико-техническими характеристиками. Семейство «Тор» постоянно развивается, и этому способствует также новый опыт, приобретенный в реальных боевых условиях СВО.

Улучшения боевых характеристик ЗРК «Тор-М2(У) обусловлены развитием вычислительного и радиолокационного комплекса. За счёт модернизации станция обнаруживает даже беспилотники с малой отражающей поверхностью.

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Последние улучшения не затронули характеристики штатной ЗУР (зенитной управляемой ракеты). Правда, новые вычислительные и радиолокационные средства более продуктивно используют возможности ракеты 9М338. Это повышает точность и увеличивает эффективность стрельбы."Тор-М2" в зоне СВО

Работа ЗРК «Тор-2м(У) особенно эффективна в составе многокомпонентной системы ПВО. В данном случае речь идёт об объединении отдельных ЗРК в сеть и обмене данными внутри неё. Это позволяет повысить эффективность и выживаемость комплекса.

Мобильность ЗРК – важная составляющая его безопасности. «Торы» вне зависимости от модификации без особых трудностей отслеживают обстановку и сопровождают цель в движении. Последняя модернизации дала возможность ЗРК вести стрельбу на ходу, уверенно поражая цель.ЗРК в спецоперации

Подтверждено в реальных боях

С февраля минувшего года ЗРК семейства «Тор» совместно с другими отечественными средствами ПВО доказывают свою эффективность и надёжность на практике. Их применяют в зоне проведения Спецоперации, где они противостоят реальным угрозам с воздуха.

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спецоперация спецоперация на украине зрк тор тор-м2
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