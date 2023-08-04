Украинские военные вновь делают ставку на сочетание различных военных технологий. Так, появились вертолеты Ми-24, которые могут запускать американские ракеты Hydra-70

Стало известно о появлении нескольких модернизированных украинских вертолетов Ми-24. Они способны запускать американские ракеты Hydra-70. На недавно появившемся в интернете видео продемонстрировано, где вертолёт Ми-24В оснащён ракетами класса «воздух-земля». Судя по всему, они загружены в 19-ствольную ракетную установку M261, установленную на левом борту вертолета.

Вертолет Ми-24 изначально разрабатывался в Советском Союзе и имеет очень специфичный внешний вид, в основном за счёт кабины. Вертолёт имеет кодовое название «Hind» в НАТО. В России он известен среди летчиков как «летающий танк».

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Недавно США объявили о планах отправить на Украину тысячи ракет Hydra класса «воздух-земля». Hydra-70 имеет стандартную конструкцию диаметром 70 мм и может быть оснащена различными боеголовками. Ми-24В предоставила Украине Чехия.

Модификация снова показывает, как Украина сочетает советскую военную технику с западными технологиями. И это не единственный пример такой модернизации. Например, британские крылатые ракеты Storm Shadow запускаются истребителями советских времён. В мае впервые появилось фото, на котором запечатлен истребитель Су-24 с соответствующей ракетой.