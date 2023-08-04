Роковая авария подводной лодки «Титан», в которой погиб и основатель туристического оператора Oceangate, не удерживает его соучредителей от дальнейших опасных приключений. Сейчас планируется создание колонии в атмосфере Венеры

В середине июня 2023 года в результате серьезной подводной аварии погибли пять человек, в том числе глава оператора Oceangate Стоктон Раш. Пунктом назначения мини-субмарины «Титан» были обломки «Титаника», лежащие на глубине около 3800 метров.

После аварии была высказана критика: якобы компания Oceangate ранее игнорировала предупреждения о потенциальной опасности, которую представляет подводная лодка необычной конструкции. Это вызвало споры о требованиях безопасности для частных провайдеров. Катастрофа может повлиять и на космический туризм в будущем.

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Не обращая внимания на всё это, соучредитель Oceangate Гильермо Зёнляйн уже планирует следующий масштабный проект. Новое путешествие планируется в космос, а не в глубины моря.

Колония в атмосфере Венеры к 2050 году

Как рассказал Business Insider Зёнляйн, он хочет создать к 2050 году колонию в атмосфере Венеры, в которой будет проживать около 1000 человек. По словам Зёнляйна, человечество должно продолжать расширять границы инноваций. Даже в возрасте одиннадцати лет им двигала мысль о том, что человечество однажды сможет жить на нескольких планетах.

Соучредитель Oceangate утверждает, что идея колонии на Венере не так неосуществима, как кажется на первый взгляд. Гораздо более амбициозным он считает создание к 2050 году колонии на Марсе с населением в миллион человек.

Конечно, у Зёнляйна есть план жизни во враждебной среде венерианской атмосферы, которая состоит в основном из углекислого газа и обеспечивает температуру в 400°C. Высокое атмосферное давление, в 90 раз превышающее земное, и серная кислота в облаках не помешают выживанию человека.

По словам Зёнляйна, в атмосфере Венеры есть область, в которой люди теоретически могли бы выжить: примерно в 50 километрах от поверхности планеты. Давление и температура в этом районе ниже. Космическая станция, запланированная Зёнляйном, может вместить большие группы людей.