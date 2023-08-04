Космический телескоп ЕКА Euclid был успешно запущен на орбиту 1 июля 2023 года. Он должен найти ответы на действительно важные вопросы космоса, включая доказательства существования таинственной тёмной материи. Спустя месяц он послал на Землю первые данные

1 июля телескоп Euclid Европейского космического агентства был запущен в бескрайние просторы космоса на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Исследователи надеются, что миссия, которая будет стоить около 780 миллионов евро, даст новый взгляд на некоторые оставшиеся без ответа вопросы о том, как устроена Вселенная, как она развивалась и почему законы физики работают соответствующим образом. Спустя месяц телескоп предоставил ученым первые великолепные фотографии.

Поиск тёмной материи также будет иметь решающее значение для этих открытий. Эта невидимая форма материи до сих пор была скорее математическим предположением, которое закрывает ранее необъяснимые пробелы в физических теориях. Тёмная материя используется, например, для объяснения того, как работает гравитация. Однако до сих пор имеется мало доказательств её существования.

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Ситуация должно измениться с помощью миссии Euclid. После запуска телескоп пройдет 1,5 миллиона километров от Солнца, ко второй точке Лагранжа, где гравитационные силы Земли и Солнца компенсируют друг друга. Затем следует фаза охлаждения продолжительностью в несколько недель, после чего зонд начинает картографировать пространство космоса.

Астрономы хотят узнать больше об истории и структуре космоса и о том, как он развивался с момента возникновения Вселенной. Прежде всего, учёные планируют глубже погрузиться в законы гравитации и выяснить, действительно ли мы уже знаем всё, что нужно знать об этой захватывающей силе. Для этого крайне важно, наконец, понять структуру тёмной материи во всей её полноте.

Первоначально миссия Euclid должна была стартовать в прошлом году с помощью российской ракеты «Союз». ЕКА теперь работает со SpaceX, которая немного задержала запуск.