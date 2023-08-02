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Ракета Falcon Heavy запустила самый тяжелый спутник в истории космонавтики
В ходе третьего полета в этом году ракета Falcon Heavy успешно запустила самый тяжелый спутник в истории

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Спутник Jupiter-3 весит 9,2 тонны, превосходя любой ранее запущенный на орбиту коммерческий спутник связи. Чтобы нести эту огромную полезную нагрузку, Falcon Heavy пришлось расширить центральный блок (первую ступень) и обеспечить дополнительную мощность.

Jupiter-3 размером со школьный автобус, а его расширенные антенны и солнечные батареи больше самолета Boeing 737. Имея пропускную способность 500 гигабит в секунду, Jupiter-3 удваивает пропускную способность спутникового интернета, обеспечивая широкополосные услуги по всему миру.

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Jupiter-3, построенный Maxar Technologies для коммуникационной компании Hughes, является прямым конкурентом Starlink от SpaceX, хотя использует другой подход. Аппараты Starlink вращаются вокруг Земли на значительно более низких высотах, чем геостационарные спутники, такие как Jupiter-3, что снижает задержки интернет-сигнала. Однако для геостационарной сети требуется меньше спутников для доступа в интернет, а SpaceX запускает тысячи аппаратов Starlink. Оба провайдера имеют примерно сопоставимое количество пользователей с более чем 1,5 миллионами подписчиков.

Первоначально запланированный на 26 июля, запуск Jupiter-3 несколько раз откладывался из-за дополнительных технических испытаний, но в конце месяца прошел без сучка и задоринки. Через две с половиной минуты после старта боковые двигательные установки успешно отделились и вернулись на Землю.

Для SpaceX запуск Jupiter-3 стал 250-й успешной миссией. 2023 год может стать самым насыщенным годом для Falcon Heavy: после Jupiter-3 последуют ещё две миссии, включая миссию НАСА «Психея».

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#спутник #falcon heavy #jupiter 3
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