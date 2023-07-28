Военный эксперт США рассказал, что танки "Абрамс" - очень сложные машины, к которым украинская армия не готова

Несмотря на передовые технологии, танк General Dynamics M1 Abrams вряд ли окажет существенное влияние на конфликт на Украине, поделилось издание Sputnik. Напротив, его высокая технологичность как раз и помешает украинцам добиться максимальной эффективности.

В последние дни в американских СМИ появились сообщения о том, что в ближайшие месяцы на Украину начнут поступать партии знаменитого основного боевого танка M1A1 Abrams, являющегося основой армии США. Одновременно с этим в Польше планируется открыть сервисный центр по обслуживанию этих машин, который, как предполагается, будет обслуживать танки Abrams, проданные Варшаве взамен ранее переданных Украине танков Leopard 2.

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Ранее сообщалось, что поставка танков "Абрамс", которую первоначально обещали осуществить в январе, займет несколько месяцев и будет адаптирована для экспорта в Украину в связи с секретностью их передовых технологий. В частности, танки Abrams, используемые американскими военными, имеют уникальный тип брони на основе обеднённого урана, который настолько секретен, что даже военнослужащие не могут увидеть внутреннюю часть брони без соответствующего допуска.

Майкл Малуф, бывший старший аналитик по вопросам политики безопасности в аппарате министра обороны США, сказал, что танки "Абрамс" - очень сложные машины, требующие как специальной подготовки, так и инструментов, к которым украинская армия не готова.

"На наших танках в армии США стоят новейшие технологии. Это элемент экспортного контроля, это вопрос страховки от попадания новейших технологий в чужие руки, если танки, например, будут захвачены", - сказал он. "США не хотят, чтобы Россия использовала все имеющиеся на них технологии".

"Кроме того, уровень технологий на некоторых из этих машин достаточно высок. И, как следствие, США не верят, что украинцы смогут освоить этот вид техники за столь короткий период времени. Это оборудование, некоторые его элементы могут быть слишком сложными. Поэтому вопрос лишь в способности ВСУ справиться с ним, особенно в условиях ограниченного времени. "Абрамс" - это вообще высокотехничная машина. Если они не будут проходить обучение и тренироваться с ним снова и снова, их способность поддерживать исправность танка будет очень низкой".

"Поэтому я думаю, что для них будет большим скачком перейти от обучения за очень короткий период времени к реальным боевым действиям и овладеть этим".

Бывший эксперт Пентагона считает, что если украинские экипажи "Абрамсов" не будут осторожны, то их танки может постигнуть та же участь, что и "Леопарды-2", переданные им европейскими государствами, несмотря на их более совершенную технику и оборону.

"Я думаю, что все зависит от мастерства экипажей и от того, насколько они знакомы с техникой. Как я уже сказал, "Абрамс", пожалуй, более совершенен, чем любой другой танк. И как следствие, учитывая тот уровень технологий, который в нём заложен, нужно не только освоить его, но и экипажи должны освоить тактику действий на поле боя. На нём стоит очень хорошее вооружение. Но есть ракеты, которые могут пробить броню танков Abrams, причем с очень большого расстояния. У "Абрамса" мало уязвимых мест, о которых я знаю, и если в них попасть как следует, то можно вывести "Абрамс" из строя."