Принцип работы и преимущества новых протонных батарей

Протонный аккумулятор в представлении художникаУчёные из RMIT разработали новый тип экологически чистых аккумуляторов, в которых используются реакции с протонным обменом. Даже тестовые образцы показали высокую плотность накопления энергии на единицу массы – по данному показателю модули не уступают современным литиевым батареям. По заверениям разработчиков они будут абсолютно безопасными как для пользователя, так и для экологии.

RMIT работает в сфере протонных аккумуляторов уже более десяти лет. В предыдущих образцах использовались металлогидридные электроды, в новой версии для них используется специальный углеродный материал. Это и позволяет обеспечить простую переработку таких батарей.

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При заряде такого аккумулятора вода расщепляется на кислород и водород. Для хранения энергии используются молекулы водорода, которые накапливаются на угольном электроде. Для получения энергии используется обратный процесс – протоны выходят из электрода, проходят через мембрану для отсечения электронов, после чего соединяются с кислородом. В этот момент образуется обычная вода и вырабатывается ток. Фото с испытаний

Специалисты отметили, что получение высокой энергоэффективности стало возможным благодаря наличию низких потерь. Также теоретически такие элементы могут иметь небольшое время зарядки.

Представленным прототипом уже заинтересовались некоторые крупные компании. В частности компания Eldor (Италия), которая занимается выпуском различных автомобильных узлов, уже заключила с учёными соглашение о доведении прототипа протонной батареи до коммерческого продукта.

Предварительный план подразумевает выпуск на начальном этапе батарей класса Ватт, далее перейти на киловатты. На конечном этапе планируется запуск мегаваттных систем для накопления возобновляемой энергии. В случае успеха данного проекта новые элементы можно будет использовать в разных направлениях – от бытовой электроники до промышленных установок.