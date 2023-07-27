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Северная Корея впервые показала танк нового поколения в действии
Северная Корея опубликовала первые кадры стрельбы своего танка нового поколения, приуроченные к 70-й годовщине окончания Корейской войны

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Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали первые кадры боевых упражнений и стрельбы из основного вооружения танка нового поколения, приуроченные к 70-й годовщине окончания Корейской войны, которая отмечается в стране как день победы над попыткой вторжения под руководством США.

Впервые новый танк был представлен в октябре 2020 г. на военном параде, посвященном 75-летию правления Трудовой партии Кореи, и хотя с тех пор он неоднократно появлялся на парадах в Пхеньяне, но его ещё не видели в действии.

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Танк был замечен на полигоне с неизвестным типом боеприпасов, применяемых из его главного орудия, которое, как предполагается, является 125-мм пушкой. Обозначение нового танка остаётся неизвестным, некоторые западные аналитики называют его просто "M2020". 

О новом танке известно немного, но ожидается, что он будет хорошо оптимизирован для действий в горной местности, как и предыдущие поколения северокорейских машин. Ожидаются новые снаряды AFPSDS, обеспечивающие пробитие брони, значительные усовершенствования систем управления огнём и активной защиты, а также новые поколения тепловизионных прицелов и систем связи.

Северная Корея производит танки уже более четырех десятилетий, сначала по лицензии, а затем в виде многочисленных местных производных от советского танка Т-62. Танк Pokpung Ho, поступивший на вооружение в 2000-х годах, стал вторым поколением отечественной бронетехники и получил 125-мм основную пушку, значительные улучшения в системе управления огнём и интеграцию композитной брони, реактивной брони башни и лазерных приёмников предупреждения о подлетающих ракетах.

Танк был представлен после визита представителей северокорейского руководства на российский Уралвагонзавод, что вызвало предположения о том, что на его создание мог повлиять новейший на тот момент российский танк Т-90А. К тому времени танковая промышленность Северной Кореи уже достаточно развилась, чтобы широко предлагать за рубежом пакеты модернизации старых советских машин. Ярким примером является установка лазерных дальномеров на сирийские танки Т-55, которые широко использовались в борьбе с повстанцами в 2010-х годах.

Несмотря на то, что Pokpung Ho считался более приспособленным для действий в горах, чем танки, стоящие на вооружении Южной Кореи и США, в целом он считался менее эффективным, в частности, отставал в управлении огнём.

Северная Корея, наряду с Китаем, является одной из двух стран, разработавших два поколения действительно новых танков после окончания холодной войны, и, поскольку южнокорейские источники сообщают, что было приобретено более 500 Pokpung Ho, вполне возможно, что новая машина также будет выпущена значительным тиражом. Масштабы производства на данный момент остаются весьма неопределенными, как и то, находятся ли замеченные машины на вооружении или только проходят испытания.

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#северная корея #танк
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