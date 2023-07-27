FPV-дрон камикадзе ВС России поразил ПТРК "Стугна-П" ВСУ, залетев прямо в окно здания

В сети распространяется видео, на котором с помощью дрона-камикадзе уничтожается противотанковый ракетный комплекс ВСУ "Стугна-П". Примечательно, что оператор дрона сопроводил БПЛА прямиком в окно здания, где был расположен ПТРК. Несмотря на невысокое качество видео, можно оценить "приём" и его последствия.

Сначала мы видим изображение непосредственно с камеры дрона, он направляется прямиков в окно здания.

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Здесь уже хорошо видна сама противотанковая установка, которую ВСУ пытались замаскировать.

А вот непосредственно "Стугна-П" в хорошем качестве для сравнения.

Следующие кадры сняты с другого дрона, который ведёт разведку и наблюдение. На них видно, как FPV-дрон влетает точно в "яблочко".

В следующую секунду от установки ничего не остаётся, кроме облака дыма.

Кадры с другого ракурса свидетельствуют о произошедшем в результате взрыва обвале крыши и части стены здания. Умелыми действиями оператора БПЛА цель была успешно поражена.