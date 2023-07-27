Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение

Эволюция бронетранспортеров и БМП от простых транспортных средств до сложных вооружённых систем, способных обеспечить высокий уровень защиты, мобильности и огневой мощи для пехотных подразделений на поле боя
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Бронетранспортёры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) являются ключевыми элементами современной военной техники, обеспечивающими поддержку и мобильность пехотных подразделений на поле боя. Они прошли долгий путь эволюции, начиная с простых транспортных средств для перевозки пехоты до сложных вооружённых систем, интегрирующих передовые технологии и обеспечивающих высокий уровень защиты и огневой мощи.

Исторический обзор

Первые бронетранспортеры появились в начале XX века, во время Первой мировой войны. Это были простые машины на гусеничном или колесном ходу, предназначенные для перевозки пехоты и поддержки её на поле боя. Они обеспечивали пехоте защиту от огня противника и увеличивали ее мобильность. Однако во время Первой мировой войны бронетранспортёры использовались в основном в качестве транспортных средств, а не вооруженных платформ.

реклама

Во время Второй мировой войны наблюдался значительный прогресс в развитии бронетранспортёров и БМП. Классическим примером является советский БТР-40, который имел колесный ход и был оснащен пулеметами для самообороны. Он использовался для перевозки пехоты, разведки и огневой поддержки. Аналогичные машины разрабатывались и производились в других странах, включая США, Германию и Великобританию.

Эволюция бронетранспортеров и БМП

реклама

После Второй мировой войны развитие бронетранспортёров и БМП стало ещё более интенсивным. Они стали более сложными и многофункциональными системами, объединяющими высокую защиту, мощное вооружение и передовые технологии. В процессе модернизации были достигнуты следующие вехи:

Улучшение защиты: Бронетранспортёры и БМП стали иметь более прочные бронепластины, способные выдерживать пули и осколки современных боеприпасов. Также были введены дополнительные меры защиты, такие как реактивная броня и системы активной защиты, которые позволяют обнаруживать и отражать противотанковые ракеты.

Усиление огневой мощи: БТР и БМП получили более мощное вооружение, включая пулемёты, автоматические гранатомёты, противотанковые ракеты и даже крупнокалиберные пушки. Это позволяет им эффективно бороться с пехотой, бронетехникой и другими целями на поле боя.

Интеграция передовых технологий: Современные бронетранспортёры и БМП обычно оснащены передовыми технологиями, вроде систем связи, навигации, управления огнём и информационной поддержки. Они могут обмениваться данными с другими боевыми системами и эффективно координировать свои действия на поле боя.

реклама

Улучшение мобильности: Новые модели получили улучшенные двигатели, подвеску и системы управления, обеспечивающие им высокую проходимость и манёвренность на различных типах местности. Это позволяет эффективно оперировать ими в условиях городской застройки, пустынных районах или лесистых местностях.

Боевое применение

Современная бронетехника широко применяется в различных военных операциях и конфликтах по всему миру. Её главная роль состоит в обеспечении мобильности и огневой поддержке пехотных подразделений. Некоторые из основных областей применения:

Транспортировка пехоты. Бронетранспортёры используются для перевозки пехоты на поле боя, предоставляя им защиту от противника и увеличивая их оперативность. Они могут быстро доставить бойцов в нужную точку и обеспечить их быстрое высадку.

реклама

Огневая поддержка. Эти машины обладают достаточной огневой мощью для поддержки пехоты в бою. Они могут атаковать противника из своего вооружения, обеспечивая огневую поддержку и уменьшая угрозу для пехоты.

Разведка. Бронетранспортёры часто используются в качестве разведывательных машин, оснащённых средствами разведки и наблюдения. Они могут обнаруживать и фиксировать цели, передавая информацию командиру и оказывая поддержку другим боевым единицам.

Противотанковая борьба. Некоторые модели БТР и БМП оборудованы противотанковым вооружением и могут эффективно бороться с бронетехникой противника. Они способны наносить удары по бронированным целям на дальних дистанциях и уничтожать их.

Гуманитарные миссии. Они также могут использоваться в гуманитарных миссиях, например, для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы или эвакуации гражданских лиц.

Заключение

Бронетранспортёры и боевые машины пехоты являются неотъемлемой частью современных вооружённых сил. Они прошли долгий путь эволюции, превратившись из простых транспортных средств в мощные и многофункциональные системы, обеспечивающие защиту, мобильность и огневую поддержку пехоте на поле боя. Их применение во многих военных операциях и конфликтах подчеркивает их важность в современной военной стратегии и тактике.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

история бмп бронетехника бтр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
67
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
12
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
6
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
1
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
8
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
3
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
6
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
6

Сейчас обсуждают

Даниил Протока
19:47
Ждите, ждуны.
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
Entity
19:41
Имхо лучшие его работы это Летающий замок лапута и Тотторо. В детстве смотрел, до сих пор забыть не могу, иногда пересматриваю
В Японии вышел прощальный фильм Хаяо Миядзаки
Арсен Алабердов
19:32
Закопал просто)))
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
Дядя Z
19:30
пиндосы не законно находятся в Сирии.В определённое время,американские нефтеворы убегут из Сирии,а может даже и поймают их,чтоб судить.
Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
Эдгар Кот
19:28
И обе карты не выдают 60фпс в этой игре, отличный пример конечно же)
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
El Grechko
19:26
Каких ещё кулстори расскажешь? Торвальдс писал линукс как систему именно для десктопа, для 386 компа. Откуда вообще вы дебичи лезете? Ну не знаете так молчали бы.
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
Дамир Латыпов
19:24
TLOU разрывает современные ПК, а ведь эта игра была выпущена ещё на PS3 - это уровень твоих размышлений
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
Дядя Z
19:18
на тайване в январе выборы и там китайские люди,теперь будут править тайванем.Тайвань мирно перейдёт к Китаю.Понятно,что пиндосы кудахчут,но правда такова.
Министр обороны Филиппин заявил, что вероятность военного сотрудничества с Тайванем «равна нулю»
Vadim Iljin
19:16
потоплялка отвалится! Эта пестня из той же оперы что и у хухлов про гиперзвуковые ракеты , которые они " сбивают" банками с огурцами и размахиванием вышиванками!! Пендосник- хернерал потряс дубинкой...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
mayday30
19:15
После прочтения статьи сложилось впечатление, что Бидон специально подложил свинью украинцам, чтобы им еще "веселее" было наступать.
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем